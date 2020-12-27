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- 27 Ara 2020 - 09:05

Hatay'da 4 noktada örtü yangını çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 noktada çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 noktada çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Samandağ Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarihi Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağaralara yakın alanda süren yangının kontrol alınması için ekipler çalışma yürütüyor.
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27 Ara 2020 - 09:05 AA Hatay- Asayiş

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