27 Ara 2020 - 09:05
Hatay'da 4 noktada örtü yangını çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 noktada çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 noktada çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Samandağ Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tarihi Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağaralara yakın alanda süren yangının kontrol alınması için ekipler çalışma yürütüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.