Esenyurt'ta 3 kişi silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Polis ekipleri iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, toplam değeri 400 bin TL olduğu tahmin edilen biri uzun namlulu olmak üzere 16 adet silah ile çok sayıda mermi ele geçirdi
Esenyurt'ta, silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir grubun silah ticareti yaptığı ihbarını alan Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Polis ekipleri operasyonda, toplam değeri 400 bin TL olduğu tahmin edilen biri uzun namlulu olmak üzere 16 adet silah ile çok sayıda mermi ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheliler C.A. ile T.A. 22 Aralık'ta, F.F. de 23 Aralık'ta yakalandı. C.A. ile T.A'nın silahları, arabalarının bagajındaki gizli bölmeye koyduğu belirlendi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.