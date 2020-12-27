Esenyurt'ta 3 kişi silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

Esenyurt'ta, silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir grubun silah ticareti yaptığı ihbarını alan Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri operasyonda, toplam değeri 400 bin TL olduğu tahmin edilen biri uzun namlulu olmak üzere 16 adet silah ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler C.A. ile T.A. 22 Aralık'ta, F.F. de 23 Aralık'ta yakalandı. C.A. ile T.A'nın silahları, arabalarının bagajındaki gizli bölmeye koyduğu belirlendi.