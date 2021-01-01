01 Oca 2021 - 09:05
Üsküdar'da devriye gezen polisler ceset buldu
Üsküdar'da devriye görevi yapan polisler, bir caddede 24 yaşındaki bir erkeğe ait ceset buldu.
Üsküdar'da devriye görevi yapan polisler, bir caddede 24 yaşındaki bir erkeğe ait ceset buldu.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, Eski Toptaşı Caddesi'nde araçlarıyla seyir halindeyken yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ali Deniz T'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.