Ankara'da Apartman Garajında 3 Kişi Ölü Bulunmuştu! Burak Karakoç'un cenazesi toprağa verildi
Ankara'da apartman garajında hayatını kaybeden gençlerden Burak Karakoç'un cenazesi toprağa verildi
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde apartmanın garajında yaşamını yitiren gençlerden Burak Karakoç'un cenazesi (24), memleketi Çankırı'da defnedildi. Karakoç'un cenazesi Ankara'dan kara yoluyla Yapraklı ilçesine bağlı Topuzsaray köyüne getirildi.
Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Karakoç'un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına baba Hüseyin Karakoç, ailenin yakınları ile Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan ve köylüler katıldı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde dün 3 katlı apartmanda zehirlenme vakası olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, binanın kapalı garajında 25 yaşındaki Hüseyin Şahinoğlu ve Halil İbrahim Altıntaş ile 24 yaşındaki Burak Karakoç'u hareketsiz yatarken bulmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.