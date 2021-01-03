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- 03 Oca 2021 - 13:12

Ankara'da Apartman Garajında 3 Kişi Ölü Bulunmuştu! Burak Karakoç'un cenazesi toprağa verildi

Ankara'da apartman garajında hayatını kaybeden gençlerden Burak Karakoç'un cenazesi toprağa verildi

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde apartmanın garajında yaşamını yitiren gençlerden Burak Karakoç'un cenazesi (24), memleketi Çankırı'da defnedildi. Karakoç'un cenazesi Ankara'dan kara yoluyla Yapraklı ilçesine bağlı Topuzsaray köyüne getirildi.

Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Karakoç'un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına baba Hüseyin Karakoç, ailenin yakınları ile Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan ve köylüler katıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde dün 3 katlı apartmanda zehirlenme vakası olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, binanın kapalı garajında 25 yaşındaki Hüseyin Şahinoğlu ve Halil İbrahim Altıntaş ile 24 yaşındaki Burak Karakoç'u hareketsiz yatarken bulmuştu.
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03 Oca 2021 - 13:12 AA Ankara- Asayiş

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