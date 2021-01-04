Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Oca 2021 - 12:22

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Yeni yılın ilk bölümünde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında, birbirinden özel konuklar ikiliye eşlik edecek. Alişan’ın koronavirüs olacağı programda Yavuz Dizdar ile koronavirüs mutasyonu hakkın konuşulacak ve mutasyonun farkları hakkında önemli bilgiler edinilecek.

ABONE OL Google News Sayfamız

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Ocak 2021 Canlı İzle! >>> TIKLAYINIZ

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?  Yeni yılın ilk programını izleyici ile buluşturacak olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, konukları ile bomba gibi bir bölüm hazırladı.

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan programın 4 Ocak Pazartesi yayınlanan bölümde, Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oluyor. Herkesi ekran başına kilitleyen programda sosyal sorumluluk gereği üzerine düşeni yerine getiren Alişan ile aşının olası etkileri gözlemlenme şansı bulunurken, birbirinden değerli konuklar ile koronavirüs ile ilgili başta mutasyon olmak üzere bilinen ve bilinmeyen her şey konuşulacak.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Ocak Pazartesi Konukları Kimler?

Yeni yılın ilk bölümünde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında, birbirinden özel konuklar ikiliye eşlik edecek. Alişan’ın koronavirüs olacağı programda Yavuz Dizdar ile koronavirüs mutasyonu hakkın konuşulacak ve mutasyonun farkları hakkında önemli bilgiler edinilecek. Aşılama çalışmaları ve zamanı ile ilgili de bilgilerin yer alacağı programda Fatih Bank ile faturadan tasarruf etme yolları konuşulacak. Kış aylarında artan doğalgaz faturalarını yüzde 50’ye kadar düşürebilecek öneriler paylaşacak olan Fatih Bank, izleyici tarafından yakından takip edilecek.

Sinan Acar’ın kokoreç kesme şovu ile izleyiciler eğlenceli zaman geçirirken, Miraç Şef ile bugün Pöç Kebabı ve Bulgur Pilavı tariflerine göz atılacak. Birbirinden değerli bilgilerin edinildiği 4 Ocak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını buradan izleyebilirsiniz.

# Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Ocak 2021, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Full İzle, yeni, koronavirüs, 2021, izle, canlı, Gibi, Star TV, şef

04 Oca 2021 - 12:22 Ankara- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta Tek Parça 4 Ocak 2021 Pazartesi Kanal D Full izle! Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu mask
Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta Tek Parça 4 Ocak 2021 Pazartesi Kanal D Full izle! Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu
Zuhal Topal'la Sofrada 512. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ocak 2021 Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 512. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ocak 2021 Günün Birincisi Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 4 Ocak 2021 Pazartesi Show Tv Canlı izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 4 Ocak 2021 Pazartesi Show Tv Canlı izle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 4 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 4 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 4 Ocak 2021 Perşembe Star Tv Canlı İZLE ! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 4 Ocak 2021 Perşembe Star Tv Canlı İZLE !

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL