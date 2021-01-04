Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Ocak 2021 Canlı İzle! >>> TIKLAYINIZ

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? Yeni yılın ilk programını izleyici ile buluşturacak olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, konukları ile bomba gibi bir bölüm hazırladı.

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan programın 4 Ocak Pazartesi yayınlanan bölümde, Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oluyor. Herkesi ekran başına kilitleyen programda sosyal sorumluluk gereği üzerine düşeni yerine getiren Alişan ile aşının olası etkileri gözlemlenme şansı bulunurken, birbirinden değerli konuklar ile koronavirüs ile ilgili başta mutasyon olmak üzere bilinen ve bilinmeyen her şey konuşulacak.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Ocak Pazartesi Konukları Kimler?

Yeni yılın ilk bölümünde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında, birbirinden özel konuklar ikiliye eşlik edecek. Alişan’ın koronavirüs olacağı programda Yavuz Dizdar ile koronavirüs mutasyonu hakkın konuşulacak ve mutasyonun farkları hakkında önemli bilgiler edinilecek. Aşılama çalışmaları ve zamanı ile ilgili de bilgilerin yer alacağı programda Fatih Bank ile faturadan tasarruf etme yolları konuşulacak. Kış aylarında artan doğalgaz faturalarını yüzde 50’ye kadar düşürebilecek öneriler paylaşacak olan Fatih Bank, izleyici tarafından yakından takip edilecek.

Sinan Acar’ın kokoreç kesme şovu ile izleyiciler eğlenceli zaman geçirirken, Miraç Şef ile bugün Pöç Kebabı ve Bulgur Pilavı tariflerine göz atılacak. Birbirinden değerli bilgilerin edinildiği 4 Ocak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını buradan izleyebilirsiniz.