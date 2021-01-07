Kaçak sigara imalatı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Yapılan aramada, 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı, 844 bin 970 işlenmiş sigara kağıdı, 915 kilogram kutu paketleme kağıdı, 1 ebatlama makinesi, 1 rulo kağıt asma aparatı, 2 kağıt kesme makinesi, 3 tel sarım makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Gaziantep'te kaçak sigara imalatı ve paketlemesi yapılan adreslere düzenlenen operasyonda 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı, 844 bin 970 işlenmiş sigara kağıdı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara kağıdı imalatı ve paketleme işlemi yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 1 iş yeri, 3 depo ve zanlıların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı, 844 bin 970 işlenmiş sigara kağıdı, 915 kilogram kutu paketleme kağıdı, 1 ebatlama makinesi, 1 rulo kağıt asma aparatı, 2 kağıt kesme makinesi, 3 tel sarım makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.