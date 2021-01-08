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- 08 Oca 2021 - 12:52

Kırmızı Oda Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 8 Ocak 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kırmızı Oda dizisi her hafta reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük yankı uyandıran yapım her hafta izleyenleri ekrana kilitliyor.

Enver Yılmaz
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Kırmızı Oda Tamamı Tek Parça 8 Ocak 2021 TV8 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda dizisi her hafta sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri olmaya devam ediyor. Dizi cuma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Kırmızı Oda Dizisi 18. Bölümde Neler Yaşandı?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda geçen hafta 18. bölümü ile ekrana geldi. Geçen hafta yayınlanan bölüme Burcu Biricik ve Aslıhan Gürbüz’ün konuk oyuncu olarak yer almaya devam ettiği Kırmızı Oda dizisinde yine duygu dolu anlar yaşandı. Dizi 18. bölümü ile izleyenleri yine ekrana kilitledi.

Kırmızı Oda dizisinin ekrana gelen son bölümünde Selvi sonunda tedavisini tamamlar. Geçmişi ile hesaplaşmasını bitiren Selvi artık yeni bir hayatın kapısını aralayacaktır. Bu sırada Doktor hanımın diğer hastası Boncuk ile ilişkisi ise daha da derinleşir. Gördüğü halisünasyonların azaldığını fark eden Boncuk, Doktor hanım ile derin bir bağ kurar.

Boncuk Doktor hanıma yaşadığı evde başına gelen felaketi ve Can ile kurduğu arkadaşlık ilişkisini anlatır. Boncuk ile ilişkisi iyi giden Doktor hanımın diğer hastası Kumru ise onu endişelendirmektedir. Birlikte yola çıktığı Yavuz’un kendisine yaşattığı travmatik deneyimden dolayı ondan intikam almak isteyen Kumru’nun bu saplantılı durumu Doktor hanımı korkutmaya başlar. Bu sırada gittikçe kötü bir ruh haline giren Doktor Ayşe ise aldığı kritik kararı Doktor hanıma açıklar.

Kırmızı Oda Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?       

Kırmızı Oda dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından klinikteki aşk üçgeninin nasıl son bulacağı merak konusu oldu. Kumru ile yakınlaşmak için çabalamaya devam eden Doktor hanımın zor günler geçireceği 18. bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

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08 Oca 2021 - 12:52 Ankara- Dizi Fragmanları

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