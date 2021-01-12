Bir Şifa Bağımlısının itirafları’ Gain’de başladı

Türkiyenin yeni nesil video içerik platformu GAİNin aktüel belgesel serilerinden Bir Şifa Bağımlısının İtirafları ilk iki bölümüyle seyircisiyle buluştu.

Kızının çare yok denilen hastalığına tedavi bulmak için rotasını alternatif tıp dünyasına çeviren ve giderek bir şifa bağımlısına dönüşen Ela Başak Atakanın aynı isimli kitabından yola çıkarak hayata geçirilen belgeselde Atakanın bu yolculuğunda şifayı bulmak için arşınladığı yollar ve kapısını çaldığı bütün yöntemler detaylarıyla masaya yatırılarak izleyiciye sunuluyor.

Yönetmenliğini deneyimli ve başarılı yönetmen Caner Özyurtlunun üstlendiği belgesel serisinde yogadan şaman ayinlerine nefes terapisinden sülük tedavisine aile diziminden ayurvedik beslenmeye denenebilecek her şey deneniyor.

Yaşadığı süreci ve serüveni Hem inanıyorum hem inanmıyorum hem de şüphe duyuyorum. Hep birlikte madalyonun her iki tarafına da bakıp uzmanlara danışalım istiyorum. Sözleriyle ifade eden Atakanın aynı samimiyetle ve bütün detaylarıyla ekrana aktarılan belgeseli Bir Şifa Bağımlısının İtirafları ilk bölümüyle GAİNde seyirciyle buluşuyor. Çığırından çıkan bir şifa arama serüvenine odaklanan serinin yeni bölümleri her Pazar GAİNde izlenebilir.