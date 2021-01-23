Hakkari'de 99 kilo eroin ve 60 litre asit anhidrit ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 99 kilo eroin ve 60 litre asit anhidrit ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
İran'dan Yüksekova ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, sınırı yasa dışı yollardan geçen ve yanlarında 12 katır bulunan 7 şüpheliyi takibe aldı.
Zanlıların yanlarındaki malzemeleri gizledikleri Güldalı köyündeki bölgeyi tespit eden ekipler, yaptıkları aramada 197 pakette preslenmiş 99 kilo eroin, uyuşturucu imalatında kullanılan 60 litre asit anhidrit ve gümrük kaçağı 2 bin paket sigara ele geçirdi.
Ekiplerce 7 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.