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- 28 Oca 2021 - 00:06

Sakarya'da ahşap ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Turgutlu Mahallesi'nde Hüseyin ve Ali Şahan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde Hüseyin ve Ali Şahan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sündürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
# Pamukova, sakarya, yangın

28 Oca 2021 - 00:06 AA Sakarya- Asayiş

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