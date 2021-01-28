28 Oca 2021 - 00:06
Sakarya'da ahşap ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Turgutlu Mahallesi'nde Hüseyin ve Ali Şahan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde Hüseyin ve Ali Şahan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sündürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.