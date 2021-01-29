Akıncı Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Akıncı 5. Bölüm 29 Ocak 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Başrollerinde Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı Akıncı dizisinin kadrosunda Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Didem İnselel gibi başarılı isimler de yer alıyor. Köklerini Osmanlı’dan alan bir süper kahramanının İstanbul’u korumak için verdiği mücadelenin anlatıldığı yapımda her hafta aksiyon dolu sahneler ekrana geliyor. Akıncının cesur mücadelelerinin anlatıldığı yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Akıncı Dizisi 4. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Akıncı dizisi geçen hafta 4. bölümü ile ekrana geldi. Nergis’in babası ile ilgili gerçeklere adım adım yaklaştığı 4. bölümde Akıncı ise Lukas ile yeni bir mücadeleye girer. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Akıncı dizisinin ekrana gelen son bölümünde Cevdet polis sorgusundan kurtulmanın yollarını aramaya başlar. Bu sırada Nergis ise babasının gerçekte kim olduğunu araştırmak için kolları sıvar. Lukas ise görevden alındığını öğrenir ve ülkeden gitmeden önce Akıncıya savaş açmaya karar verir. Akıncıya savaş açmak için güç toplayan Lukas hamlesi için hazırlanırken onu takipte olan Akıncı da bunu fırsat olarak görür. Ancak Lukas beklenmedik bir hamle yapar. Gizli Yapı görev alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir. Bu ölümü gerçekleştirecek kişi ise Cevdet’tir. Lukas Cevdet’i durdurmak için Nergis’i kullanmaya başlar. Nergis’in başı büyük beladadır ve Akıncı onu kurtaramayacak kadar uzaktadır.

Akıncı Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akıncı dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Lukas’ın elindeki Nergis’in zor anlar yaşadığı yapımda, Akıncı için ise çareler tükenmeye başlar. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.