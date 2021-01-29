Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Oca 2021 - 13:26

Akıncı Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Akıncı dizisi her hafta heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyenlerin takdirini kazanan yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Heyecan dolu bölümleri ve aksiyon dolu sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen Akıncı dizisi her hafta cuma akşamları saat 20.00’da yayınlanıyor.

Emre Okur Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Akıncı 5. Bölüm 29 Ocak 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Başrollerinde Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı Akıncı dizisinin kadrosunda Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Didem İnselel gibi başarılı isimler de yer alıyor. Köklerini Osmanlı’dan alan bir süper kahramanının İstanbul’u korumak için verdiği mücadelenin anlatıldığı yapımda her hafta aksiyon dolu sahneler ekrana geliyor. Akıncının cesur mücadelelerinin anlatıldığı yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Akıncı Dizisi 4. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Akıncı dizisi geçen hafta 4. bölümü ile ekrana geldi. Nergis’in babası ile ilgili gerçeklere adım adım yaklaştığı 4. bölümde Akıncı ise Lukas ile yeni bir mücadeleye girer. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Akıncı dizisinin ekrana gelen son bölümünde Cevdet polis sorgusundan kurtulmanın yollarını aramaya başlar. Bu sırada Nergis ise babasının gerçekte kim olduğunu araştırmak için kolları sıvar. Lukas ise görevden alındığını öğrenir ve ülkeden gitmeden önce Akıncıya savaş açmaya karar verir. Akıncıya savaş açmak için güç toplayan Lukas hamlesi için hazırlanırken onu takipte olan Akıncı da bunu fırsat olarak görür. Ancak Lukas beklenmedik bir hamle yapar. Gizli Yapı görev alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir. Bu ölümü gerçekleştirecek kişi ise Cevdet’tir. Lukas Cevdet’i durdurmak için Nergis’i kullanmaya başlar. Nergis’in başı büyük beladadır ve Akıncı onu kurtaramayacak kadar uzaktadır.

Akıncı Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akıncı dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Lukas’ın elindeki Nergis’in zor anlar yaşadığı yapımda, Akıncı için ise çareler tükenmeye başlar. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

# Akıncı, Akıncı 5. bölüm izle, Akıncı 5. bölüm tek part izle, Akıncı 5. bölüm fragmanı, akıncı yeni bölüm, Akıncı son bölüm ne oldu, Akıncı 29 ocak izle, Akıncı 29 ocak tek parça izle, akıncı youtube izle, akıncı oyuncuları, akıncı konusu, akıncı saat kaçta, Gibi, yeni, 2021, izle, atv

29 Oca 2021 - 13:26 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Seni Çok Bekledim 1. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 1. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akrep Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Show TV Canlı İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı İzle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamam Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Beyaz Tv Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamam Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Beyaz Tv Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 29 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 29 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Doya Doya Moda 29 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 144. Bölüm Kim Elendi, Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 29 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 144. Bölüm Kim Elendi, Günün Birincisi Kim Oldu?
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Seni Çok Bekledim 1. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 1. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akrep Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Show TV Canlı İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı İzle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamam Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Beyaz Tv Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamam Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Beyaz Tv Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 29 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 29 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Doya Doya Moda 29 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 144. Bölüm Kim Elendi, Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 29 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 144. Bölüm Kim Elendi, Günün Birincisi Kim Oldu?
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Seni Çok Bekledim 1. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 1. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akrep Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisinde Asya’dan Zeytin Dalı Uzatan Volkan’a Büyük Şok! Asya İle Turgay Aynı Evde… mask
Sadakatsiz Dizisinde Asya’dan Zeytin Dalı Uzatan Volkan’a Büyük Şok! Asya İle Turgay Aynı Evde…
Bir Zamanlar Çukurova'da Tüm Sırlar Çözüldü! Züleyha Mektubu Buldu, Demir'den İntikamını Alacak... mask
Bir Zamanlar Çukurova'da Tüm Sırlar Çözüldü! Züleyha Mektubu Buldu, Demir'den İntikamını Alacak...
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 29 Ocak 2021 Cuma Show TV Canlı İzle!
Mucize Doktor'da Gözünü Açan Yanıyor! Vuslat Resmen Hastanenin Kâbusu Olacak! Diziyi Sallamaya Geliyor! mask
Mucize Doktor'da Gözünü Açan Yanıyor! Vuslat Resmen Hastanenin Kâbusu Olacak! Diziyi Sallamaya Geliyor!
Mucize Doktor'da Ezo'ya Yol Gözüktü! Nazlı ve Ali Barışıyor! Artık Her Şey Eskisi Gibi Olacak! mask
Mucize Doktor'da Ezo'ya Yol Gözüktü! Nazlı ve Ali Barışıyor! Artık Her Şey Eskisi Gibi Olacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seni Çok Bekledim 1. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 1. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akrep Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL