Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Oca 2021 - 21:31

Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli çekimleri Çanakkale'de sürüyor

Belgeselin yönetmen ve yapımcısı Gökhan Tarkan Karaman, senarist Cem Fakir, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda belgesel danışmanı Ömer Arslan ile büyük bir ekip tarafından sürdürülen çalışmalarda sona gelindi

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çanakkale'de, Seddülbahir kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatının anlatıldığı belgeselin çekimleri devam ediyor.

Belgeselin yönetmen ve yapımcısı Gökhan Tarkan Karaman, senarist Cem Fakir, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda belgesel danışmanı Ömer Arslan ile büyük bir ekip tarafından sürdürülen çalışmalarda sona gelindi

Eceabat ilçesinde Aslanlı Çeşme mevkisindeki çekimleri, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli yerinde izleyerek ekipten bilgiler aldı.

Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, Bigalı Mehmet Çavuş'un bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi.

Bigalı Mehmet Çavuş'un hem savaş esnasındaki cesareti ve fedakarlığının hem de savaştan sonraki yaşantısının örnek olması gerektiğini belirten Kaşdemir, şöyle devam etti:

"O yüzden bizim için, Türk milleti için çok kıymetlidir. Biz de Mehmet Çavuş gibi Çanakkale kahramanlarını gelecek kuşaklara aktarmak daha iyi tanıtmak adına bir takım çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Biga Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde bir belgesel yapımına başlandı. Kaliteli bir oyuncu ekibi, kaliteli danışmanlar, iyi bir yönetmen, yapımcı ile tabi ki ortaya iyi bir sonuç çıkacağı kanaatindeyiz. Çanakkale kahramanları için ne yapsak azdır. Onların haklarını ödeyemeyiz. Bigalı Mehmet Çavuş tarihe mal olmuş büyük bir insandır. Onu gelecek kuşaklara aktarmak adına bu belgeselin anlamı büyük olacaktır."

Erdoğan ise ilçenin Mehmet Çavuş'un yaşamını sürdürdüğü yer olduğunu belirterek, "Bahçeli köyümüzdeki evini ziyaret ederek tescilini yaptırdık. Bir an önce Mehmet Çavuş'un yaşadığı evin restorasyonunu yapıp orasını bir anı ev olarak hem halkımızın hem de dışarıdan Biga'ya gelen ziyaretçilerimizin hizmetine sunmayı istiyoruz." ifadesini kullandı.

# Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli, çanakkale, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yönetmen ve yapımcısı Gökhan Tarkan Karaman, senarist Cem Fakir, Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli izle, Gibi

29 Oca 2021 - 21:31 AA Çanakkale- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seni Çok Bekledim 1. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 1. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 575. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akrep Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL