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- 01 Şub 2021 - 12:51

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu 631. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan durumu

Üçüncü sezonu ile izleyenleri ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışması yeni sunucusu Seda Sayan ve eğlence dolu bölümleri ile ekrana geliyor. İlgi ile izlenen programda her hafta günün ve haftanın birincisi olacak isim merakla bekleniyor. Hem rekabetin hem de eğlencenin ekrana geldiği program hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Ali Kurt
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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Kanal D Canlı İzle TIKLAYINIZ

Seda Sayan’ın capcanlı sunumu ile izleyenleri ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta programında her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği ve günün yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştığı programda kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya ve en yüksek puanı kendi gelinlerine vermeye çalışıyor. İlgi ile izlenen programda günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan yarışmacı ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Yarışmacıları ödülleri kazanmak için hafta boyunca kıyasıya mücadele ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 29 Ocak Haftanın Birincisi Kim Oldu, 5 Altın Bileziği Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta geçen haftanın son yayını ise 29 Ocak günü ekrana geldi. Yayınlanan son bölümü ile yine ilgi çeken yapımda final heyecanı yaşandı. 5 altın bileziği kazanan yarışmacının açıklandığı bölümde elenen isim de belli oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında heyecan dolu geçen haftanın ardından 5 altın bileziği kazanan isim Zeynep oldu. Programın iddialı isimlerinden Zeynep, en yüksek puanları toplayarak bir kez daha birinciliği aldı. Zeynep’in altın bilezikleri kazandığı final günü yarışmaya veda eden isim ise Sibel oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 1 Şubat Günün Birincisi Belli Oldu Mu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı yeni haftanın ilk bölümü ile bugün ekrana gelecek. Geçen hafta elenen Sibel’in yerine gelen yarışmacı ve ilk gün puan durumu ise henüz belli değil. Program bugün saat 13.15’te yayınlanacak.

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01 Şub 2021 - 12:51 - Yaşam

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