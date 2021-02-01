Bakan Koca'dan 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' paylaşımı
Koca, zor şartlarda yaşlı köylülere Kovid-19 aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözüyle bir video yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun kar nedeniyle ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum kırsalında aşılama çalışmasında bulunan sağlık ekiplerinin görüntülerini paylaştı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözüyle bir video yayımladı.
Videoda, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Kovid-19 aşısında öncelikli sırada olan ve merkeze bağlı Karagöbek Köyünde yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için yola çıkıyor. Zorlu hava koşullarında köye ulaşan ekipler, aşıda öncelikli vatandaşlara gerekli muayeneyi yapıp, aşılarını vuruyor.
Aşı olan köylülerden biri, kar nedeniyle yaşlıların merkeze gidemediklerini ve zaman zaman ekiplerin gelerek kontrollerini yaptıklarını belirterek, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun, er ya da geç mutlaka geliyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullanıyor.
Başka bir köylü de ekiplerin sanki öz evlatlarıymış gibi kendileriyle ilgilendiğini dile getirerek, "Şimdi yaşlılarımızı da aşılıyorlar. Biraz daha umutlandık açıkçası. İnsanın devletinin olması, devletinin insanına sahip çıkması gerçekten güzel bir şey." değerlendirmesinde bulunuyor.
Video, Bakan Koca'nın "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." sözleriyle sona eriyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.