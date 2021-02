Hekimoğlu Dizisi 35. Bölüm Full İzle Kanal D! 2 Şubat 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Hekimoğlu Dizisi Kanal D Canlı İzle TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu her hafta heyecan ve eğlence dolu bölümleri ile izleyenleri ile buluşuyor. Her bölümde yeni bir maceranın anlatıldığı yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. House M.D yapımından uyarlanan Hekimoğlu dizisi Türkiye’de yapılan en iyi uyarlamalardan biri olarak gösteriliyor. İlgi ile izlenen yapımda yaşanacaklar da merakla bekleniyor. Hekimoğlu dizisi her hafta salı günleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

İkinci sezonu ile ekrana gelen Hekimoğlu dizisi her farklı hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenlerden beğeni topluyor. İlgi ile izlenen yapımda Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım ve Damla Colbay gibi başarılı isimler yer alıyor. Herkesten farklı tedavi yöntemleri olan dünyaca ünlü doktor Ateş ve ekibinin yaşadıklarının anlatıldığı yapım merakla takip ediliyor.

Hekimoğlu Dizisi 34. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından Hekimoğlu geçen hafta 34. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile izlenen yapımın son bölümünde Ateş yeni bir vaka ile uğraşırken, Orhan Komiser ise ortalığı karıştırır. Dizinin son bölümü yine büyük beğeni topladı.

Hekimoğlu dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde küçük kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapmaya çalışan genç bir adam çalıştığı hastanede beklenmedik bir kriz geçirir. Hekimoğlu duruma direkt teshiş koysa da ekibinin de teshiş koymasını ister ve onlara kısıtlı bir zaman verir. Ekip sorunu anlamaya çalışırken, Ateş de sorunun düşündüğünden daha büyük olduğunu fark eder. Bu sırada Orhan Komiser ise hastanede Ateş hakkında delil toplamaya devam eder ve Orhan’a Ateş aleyhine ifade vermesi için baskı yapar. Bu durum Orhan ile Ateş’in gerilmesine neden olur.

Hekimoğlu Dizisi 35. Bölümde Neler Yaşandı?

Hekimoğlu dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlgi ile izlenen yapımın yeni bölümünde Ateş’i bekleyen maceralar merak ediliyor. Dizi yeni bölümü işle bu akşam saat 20.00’da Kanal D’de.