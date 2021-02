Kuruluş Osman Dizisi 46. Bölüm Full İzle! 17 Şubat 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuruluş Osman 46. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak görülen yapım her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Aksiyon sahneleri ile sosyal medyada her hafta gündem olan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi usta oyuncuların da kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Heyecan dolu senaryosu ile dikkat çeken yapım her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Kuruluş Osman Dizisi 45. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman geçen hafta 45. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlana son bölümünde Osman Bey yaptığı zekice plan ile Kucuhisar Kalesini almayı başarsa da onu bekleyen yeni mücadeleler ortaya çıkar. Dizinin aksiyon dolu son bölümü yine büyük beğeni topladı.

Kuruluş Osman dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Osman Bey kurduğu zekice plan ile Bayhoca’yı kurtarır ve Kulucuhisar Kalesini ele geçirir. Bu sırada Nikola’nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan da haberdar olur. Bölge tekfurlarının desteği ile Osman Bey’e darbe indirmek için hazırlanan Nikola ise Papa ajanlarının yanı sıra Dündar Bey’den de destek talep eder. Bu sırada Targun ve Göktuğ ise Osman Bey’e karşı Bizans ile ortaklık sürdürmeye devam eder. Osman Bey Bamsı Bey’in tuzağa düşürülmesi ile büyük bir darbe alırken, Papa ajanları da harekete geçer. Bu sırada Göktuğ ve Targun ise Bala Hatunu öldürmek için Nikola’dan emir alır ve tuzağa düşer.

Kuruluş Osman Dizisi 46. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Osman Bey’in düştüğü durumdan nasıl kurutulacağı merak konusu oldu. Osman Bey’in 3 koldan sarıldığı ve Kayı obasının zor durumda kalacağı 46. bölüm bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşacak.