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- 26 Şub 2021 - 00:40

Hollanda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti

Tasarının görüşüldüğü sırada konuşma yapan DENK partisi milletvekili Tunahan Kuzu, "Sözde Ermeni soykırımı iddialarının araştırılması için Taşnak Partisinin arşivlerinin uzmanlara açılması gerekir." ifadelerini kullandı.

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Hollanda Parlamentosu, Hristiyan Birlik Partisi (CU) Milletvekili Joel Voordewind'in önerisiyle 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını kabul etti.

Hollanda Parlamentosunda gerçekleşen dış ilişkiler oturumunda görüşülen tasarıya DENK partisi hariç parlamentodaki tüm partiler destek verdi.

Tasarıda 1915 olaylarının uluslararası alanda daha fazla tanınması gerektiği belirtildi.

Söz konusu tasarıda sözde soykırımın Ermenilerin yanı sıra Aramilere, Süryanilere ve Yunanlılara karşı yapıldığı iddia edildi.

Tasarının görüşüldüğü sırada konuşma yapan DENK partisi milletvekili Tunahan Kuzu, "Sözde Ermeni soykırımı iddialarının araştırılması için Taşnak Partisinin arşivlerinin uzmanlara açılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Tunahan Kuzu, tasarının kabul edilmesinden sonra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1915 olaylarının her seçim öncesinde özellikle gündeme getirildiğini ve bu durumun Hollanda'da toplumunda bölünmeye sebep olduğunu belirtti.

Kuzu, konunun parlamentoda sıklıkla gelmesine rağmen hükümet tarafından karşılık görmediğini kaydetti.

2017'deki seçimlerden önce de diplomatik kriz çıkarıldığını hatırlatan Kuzu: "Önce Erdoğan'ın radikalleşmeye sebep olduğuyla ilgili istihbarat raporlarını, şimdi de 1915 olaylarını seçimlerden önce gündeme getirdiler" dedi.

Ülkede 15-17 Mart'ta yapılacak genel seçimlere bu yıl rekor bir sayı ile 37 siyasi parti katılıyor.

# 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları, DENK partisi milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda Parlamentosu

26 Şub 2021 - 00:40 AA - Dünya

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