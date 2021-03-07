Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi
Fenerbahçe, Konya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.
Süper Lig'in 29. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Konya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.
Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti. Kafilenin havaalanına gelişi ve otele geçişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.