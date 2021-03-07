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- 07 Mar 2021 - 19:54

Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi

Fenerbahçe, Konya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.

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Süper Lig'in 29. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Konya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti. Kafilenin havaalanına gelişi ve otele geçişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
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07 Mar 2021 - 19:54 AA Konya- Spor

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