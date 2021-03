2021 Yılının En İyileri Belli Oldu! İşte Ödül Alan Sanatçılar ve Diziler

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından verilen "11. Yılın En İyileri" ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine, kültür, sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak ödül töreni dışında her yıl 10 organizasyona imza attıklarını söyledi.

Kaplakarslan, bu organizasyonlarla engelli bireylere karşı bir farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizerek, "Organizasyonlara katılan sanatçılarımızın ağzından çıkan engelli bireylerimizle ilgili söyledikleri her söz çok önemli. Bir aksilik olmazsa gecede her yıl mutlaka sponsorlarımızdan gelir elde ediyoruz. Çünkü yıl boyunca çok başvurumuz var. Tekerli sandalyesinden hasta yatağına, aklınıza ne gelirse. Kiradan gıdaya, ilaca kadar. Onların da bir kısmını karşılarsak o zaman kendimizi mutlu sayıyoruz. Her sene üzerine biraz daha koyarak kurumsal hale getiriyoruz programımızı." dedi.

Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru'nun sunuculuğunu üstlendiği törende, vakfın yaptığı anketlerle belirlenen sanat, tiyatro, sinema, televizyon, sahne ve iş dünyasının "en"lerine ödüller verildi.

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından ayrıca 2020'nin en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra sinema, sahne, spor ve tiyatro dünyasından kişilere de "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri" takdim edildi.

Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri'nin sahipleri İzzet Günay, Nevra Serezli, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Elif Yıldız Kıratlı ve Serdar Ortaç oldu.

Törene katılan sinema sanatçısı İzzet Günay, "Eksik olmasınlar beni de hatırlamışlar. Hatırlanmak güzel şey tabii ki. Bir kısım bizi devamlı hatırlıyor. Onlara çok şey borçluyuz. Bizi bugünlere taşıyan onlar aslında. Onlar olmazsa biz yokuz. Benim de bir katkım olsun istedim. Bu vakıflarda çalışan insanların gerçekten büyük fedakarlıklar yaptıklarını, onlara bir şükran borcumuz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nevra Serezli de "Ben ilk defa bu ödül törenine katılıyorum. 11 yıldır tiyatro yapmıyordum. 11 yıl sonra tiyatro yapmaya karar verdim ve 11. ödül töreninde ödül alıyorum. Hoş bir rastlantı diye düşünüyorum. Çok güzel bir şey, böyle kötü günlerin olduğu bir zamanda böyle bir ödül almak. İnsana mutluluk veriyor." diye konuştu.

- Törende ödül alan kişi ve yapımlar şöyle:

Yılın En İyi Sinema Filmi - Çiçero

Yılın En Başarılı Yönetmeni - Serdar Akar

Yılın En İyi Sinema Kadın Oyuncusu - Burcu Biricik

Yılın En İyi Sinema Erkek Oyuncusu - Erdal Beşikçioğlu

Yılın En İyi Albümü Kadın Sanatçısı - Hande Yener / Anı Yaşa

Yılın En İyi Albümü Erkek Sanatçısı -Sinan Akçıl / Piyanist

Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçısı - Yılmaz Morgül

Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçısı - Aslı Hünel

Yılın En İyi Polisiye Dizisi - Arka Sokaklar

Yılın En İyi Tv Sohbet Programı - Teke Tek

Yılın En İyi Tiyatro Oyunu - Markopaşa

Yılın En Başarılı Düeti - Coşkun Sabah ve Canan Çal / Gönlümün Kıymetlisi

Yılın En Başarılı Grubu - Kargalar Kafeste

Yılın En Başarılı Sabah Kuşağı Programı - Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

Yılın En İyi Kadın Müzik Sanatçısı - Demet Akalın

Yılın En İyi Erkek Müzik Sanatçısı - Alişan

Yılın En İyi Tv Dizisi - Savaşçı

Yılın En İyi Dizi Erkek Oyuncusu - Murat Serezli – Sarp Levendoğlu

Yılın En İyi Tv Dizi Senaristi - Süleyman Çobanoğlu / Savaşçı

Yılın En İyi Haber Kanalı - CNN Türk

Türkiye'nin En Sevilen Gençlik Pogramları Tv - Number1 Türk Tv

Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri - Nazlı Çelik

Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri - Deniz Bayramoğlu

Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı - Müge Anlı ile Tatlı Sert

Yılın En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı - Hande Yener

Yılın En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı - Sinan Akçıl

Yılın En Başarılı Spor Programı - Başlama Vuruşu

Yılın En Başarılı Türk Halk Müziği Kadın Sanatçısı - Maral

Yılın En Başarılı Türk Halk Müziği Erkek Sanatçısı - Yavuz Bingöl

Ödüller kapsamında ayrıca "Son 10 Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülüne Oktay Kaynarca değer görüldü. "Çocuklar Gülsün Diye" adlı projesiyle Gülben Ergen'e de ödül verildi.