Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
K.K. (53) yönetimindeki, Ağrı'dan İstanbul'a giden 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 39 kişi ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan bazıları Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.