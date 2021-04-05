Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 163. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 5 Nisan 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor. Suçlular ve mağdurlar arasında yüzleşmelerin yaşandığı yapım hafta içi hergün saat 15.15’te ekrana geliyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 2 Nisanda Neler Yaşandı, Son Bölümde Hangi Gündemler Konuşuldu?

Show TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 2 nisan günü geçen haftanın son yayını ile ekrana geldi. Birbirinden çarpıcı olayların ekrana geldiği programın son bölümde sahte hoca dolandırıcılığının yeni mağdurları ortaya çıktı. Programın son bölümü yine merakla takip edildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının ekrana gelen son bölümünde sahte hoca dolandırıcılığı gündem olmaya devam etti. Bioeneji uzmanı arayışında olduğunu bu nedenle sahte hoca ile tanıştığını açıklayan Safiye hanım canlı yayına konuk oldu. Safiye hanım sahte hocanın dolandırıcılık yöntemini açıkladı. Sahte hoca mağdurları arasında yer alan Ramazan Bey, eşiyle arasını düzeltmek için sahte hocaya gittiğini açıkladı. Sonrasında eşi Nebahat hanımın kendisini eve almadığını iddia eden Ramazan Bey, gözyaşlarına boğuldu. Nebahat hanım ise eşi hakkında şok iddialarda bulundu. Programın son bölümünde konuk olan Elmas ve Murat Dinçer’in iddiaları da izleyenleri şaşırttı. Elmas Dinçer’in oğlunun eşinin kuzeni tarafından kaçırıldığını açıklayan ve yardım isteyen kardeşler, yaşananların ardından ailede büyük yıkımların ortaya çıktığını söylediler. Programın son bölümünde ekrana gelen diğer gündem ise Samsun’da dolandırılan Hatun Baş oldu. Fırın almak istediğini bu nedenle Erhan isimli kişi ile görüştüğünü açıklayan Hatun Baş, nasıl dolandırıldığını anlattı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 5 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı bugün haftanın ilk yayını ile ekrana gelecek. Programın yeni bölümünde sahte hoca dolandırıcılığı gündem olmaya devam edecek. Yeni mağdurların programa katılacağı bölümde farklı gündemler de izleyenlerle buluşacak. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni bölümü ile bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.