Ankara'da Açelya Apartmanı için yıkılma riski oluşturanlara soruşturma

Başkentte Açelya Apartmanı'nın çökme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olan inşaatın müteahhidi ile hafriyat şirketi sahibi ve kepçe operatörü mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta, arkasındaki Açelya Apartmanı'nın istinat duvarının bir kısmının yıkılmasına ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olan inşaatla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, inşaatın müteahhidi S.A. ile hafriyat şirketi sahibi S.K. ve kepçe operatörü Ö.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Daha sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binanın çevresinde inceleme yaptı. Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Altay Sokak'ta yıkımı devam eden Açelya Apartmanı'ndaki çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından bölgedeki mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, bir vatandaşın "Mağdur olduk." demesi üzerine "Devlet, kimseyi mağdur etmez." ifadesini kullandı. Yıkım çalışması yapan ekiplere çorba ikramında bulunan Türk Kızılay gönüllülerinin hatıra fotoğrafı talebini geri çevirmeyen Soylu, daha sonra alandan ayrıldı.