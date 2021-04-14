İsrail polisinden Kudüs’te Filistinlilere müdahale
Teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'nda toplanarak tekbir getirip slogan atan Filistinli gençlere ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisi bazı göstericileri gözaltına aldı
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda Filistinli gençlere müdahale etti. Eski Şehir’deki Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazının ardından Şam Kapısı’nda toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.
Zaman zaman tekbir ve sloganlar atan Filistinli gençlere, İsrail polisi ses bombalarıyla müdahale etti.
Gençleri dağıtmak için atlı İsrail polisi bölgede tur attı. İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında Şam Kapısı çevresinde büyük bir kovuşturma yaşandı. İsrail polisi bazı Filistinli gençleri gözaltına aldı. Şu ana kadar yaşanan olaylarda yaralanan olmadı.
14 Nis 2021 - 23:36 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.