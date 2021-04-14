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- 14 Nis 2021 - 23:36

İsrail polisinden Kudüs’te Filistinlilere müdahale

Teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'nda toplanarak tekbir getirip slogan atan Filistinli gençlere ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisi bazı göstericileri gözaltına aldı

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İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda Filistinli gençlere müdahale etti. Eski Şehir’deki Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazının ardından Şam Kapısı’nda toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

Zaman zaman tekbir ve sloganlar atan Filistinli gençlere, İsrail polisi ses bombalarıyla müdahale etti.

Gençleri dağıtmak için atlı İsrail polisi bölgede tur attı. İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında Şam Kapısı çevresinde büyük bir kovuşturma yaşandı. İsrail polisi bazı Filistinli gençleri gözaltına aldı. Şu ana kadar yaşanan olaylarda yaralanan olmadı.
# israil

14 Nis 2021 - 23:36 AA - Dünya

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