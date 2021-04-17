İsrail polisinin Kudüs’teki saldırısında 7 kişi yaralandı
Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki olaylarda İsrail polisinin 6 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
İsrail polisinin ramazanın 4’üncü gününde de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde Filistinli gençlere müdahalesinde biri Yahudi 7 kişi yaralandı.
Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki olaylarda İsrail polisinin 6 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
Açıklamada, 4 kişinin olay yerinde tedavi edildiği, 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde çevreden geçen bir Yahudi’nin de kafasından yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları, İsrail polisinin ayrıca Filistinli gençleri dağıtmak için toplumsal olaylara müdahale araçlarından (TOMA) tazyikli atık su kullandığını aktardı.
İsrail polisinin müdahalesinde, yaralananlar arasında Filistinli bir kadın ile kızının plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi. Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazının ardından Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda dün akşam da İsrail polisi, Filistinli gençlere müdahale etmişti.
Ramazan ayının ilk günü de dahil olmak üzere İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında olaylar yaşanmaya devam ediyor.
17 Nis 2021 - 03:27 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.