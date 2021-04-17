Denizli'de korkutan orman yangını! 4 hektarlık alan zarar gördü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.
Karataş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 orman işçisi, 15 arazöz ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Ekiplerin yangının çıkış nedenini bulmak için çalışması devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.