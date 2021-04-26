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- 26 Nis 2021 - 19:01

Mansur Yavaş, Ankaralıya 100 milyon liralık destek paketi müjdesi verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 100 milyon liralık destek paketini açıkladı: "Basımı ve dağıtımı tamamlanan, 113 bin ailenin Başkent Kartına 400'er lira tanımlayacağız. Pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanları ile geliri azalan esnaftan oluşan 18 bin 500 kişiye, 400'er lira nakit ödeme yapacağız"

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayında 232 bin 351 aileye, 100 milyon liralık destek paketi hazırladıklarını açıkladı. Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı, "Sevgili Ailem" diyerek sözlerine başladığı videolu paylaşımda, destek paketinin detaylarını anlattı.

Sosyal yardım alan ailelerin desteklerden uygarca faydalanabileceği Başkent Kart projesini hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, şu bilgileri verdi:

"Bu sayede artık Ankara'da alan el veren eli görmeyecek, bir tüccar zengin edilmeyecek, yardım ekonomisi tüm kente yayılacak ve aileler standart paketleri değil, ihtiyacı olan ürünleri serbestçe seçerek alabilecekler. Bu vesileyle sizlere ramazan ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon liralık büyük destek paketimizi açıklamak istiyorum. Basımı ve dağıtımı tamamlanan, 113 bin ailenin Başkent Kartına 400'er lira tanımlayacağız. Pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanları ile geliri azalan esnaftan oluşan 18 bin 500 kişiye, 400'er lira nakit ödeme yapacağız."

Kartlarına ve isimlerine yükleme yapılan vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacağını vurgulayan Yavaş, yeni destek anlayışı sayesinde, kartlara yüklenen ya da nakit yatırılan miktardan, semtlerdeki bütün esnafın yararlanacağını aktardı.

Başkan Yavaş, "Kart basımı bayram sonrasına kalan aileler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlardan oluşan 100 bin 851 aileye ise 470 lira tutarında gıda kolisi dağıtımını bu hafta içi tamamlayacağız. Böylece mübarek ramazan ayında, 232 bin 351 aileye 100 milyon lira destek sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.

- "Varsın kavşaklardan biri geç yapılsın..."

Yavaş, 1 Nisan'da yeniden başlatılan "6 milyon tek yürek" kampanyasına destek veren tüm hayırseverlere de teşekkür etti. Başkan Yavaş, 100 milyon liralık destek paketinin dışında, "ankaratekyurek.com" adresi üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere yapılan desteğin 13 milyon lirayı aştığını anımsatarak, kampanyanın tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Mansur Yavaş, "Dünyada, ülkemizde ve şehrimizde yangın sürerken, varsın kavşaklardan biri geç yapılsın, varsın bir kaldırım ya da park sonraya kalsın. Bizim belediyecilik anlayışımız ve en büyük hedefimiz, hiçbir çocuğun boynunun bükük kalmaması ve eğitimlerinden mahrum olmaması, hiç kimsenin yatağa aç girmemesidir." ifadesini kullandı.

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26 Nis 2021 - 19:01 AA Ankara- Belediyeler

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