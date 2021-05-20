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- 20 May 2021 - 17:42

Ankara Bir Çocuğunu Kaybetti! İşte Son Yolculuğu!

Ankara'nın yerel müzisyenlerinden olan ve Ankara müziği için bir mimar olan Oğuz Yılmaz erken yaşta kalp krizi sonucu hayata veda etmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Yılmaz'ın görüntüleri haberimizde...

Ali Kurt
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Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybeden türkücü Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karşıyaka Camisinde kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, sevenleri ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Mahir Alay katıldı.

Cenaze namazı sırasında Yılmaz'ın yakınları ve sevenleri göz yaşlarını tutamadı.

Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Ankara oyun havalarıyla tanınan türkücü Yılmaz, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

1968'de Ankara'da dünyaya gelen Oğuz Yılmaz, 1989'da "Duydun mu?" albümünü yayınladı. 1999'da çıkardığı "Usta" albümü ve "Çekirge" isimli şarkıyla ün kazanan türkücü, iki çocuk babasıydı.
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20 May 2021 - 17:42 AA Ankara- Gündem

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