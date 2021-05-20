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/ 20 May 2021 - 17:42

Ankara Bir Çocuğunu Kaybetti! İşte Son Yolculuğu!

Ankara'nın yerel müzisyenlerinden olan ve Ankara müziği için bir mimar olan Oğuz Yılmaz erken yaşta kalp krizi sonucu hayata veda etmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Yılmaz'ın görüntüleri haberimizde...