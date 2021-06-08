Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokatlı saldırı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin güneydoğusundaki Drome bölgesinin Tain-l'Hermitage kasabasını ziyareti sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin güneydoğusundaki Drome bölgesinin Tain-l'Hermitage kasabasını ziyareti sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı.
Fransız basınına göre, olayın ardından iki kişinin tutuklandığı bildirildi. Le Monde'un haberinde Macron'a tokat atan kişinin, saldırı sırasında "Kahrolsun Macronculuk" dediği belirtildi.
Olay, Macron'un, Covid-19 salgını sonrasında hayatın nasıl normale döndüğünü konuşmak için restoran işletmecileri ve öğrencilerle bir araya geldiği güneydoğu Fransa'daki Drome bölgesini ziyareti sırasında gerçekleşti.
Macron'a tokat atan kişinin kimliği açıklanmazken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Macron'a tokat attığı sırada ülkede monarşi olduğu dönemde Fransız ordularının savaş narası olan "Montjoie Saint Denis" diye bağırdığı aktarıldı.
Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı.
08 Haz 2021 - 18:12 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.