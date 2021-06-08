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- 08 Haz 2021 - 18:12

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokatlı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin güneydoğusundaki Drome bölgesinin Tain-l'Hermitage kasabasını ziyareti sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin güneydoğusundaki Drome bölgesinin Tain-l'Hermitage kasabasını ziyareti sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı.

Fransız basınına göre, olayın ardından iki kişinin tutuklandığı bildirildi. Le Monde'un haberinde Macron'a tokat atan kişinin, saldırı sırasında "Kahrolsun Macronculuk" dediği belirtildi. 

Olay, Macron'un, Covid-19 salgını sonrasında hayatın nasıl normale döndüğünü konuşmak için restoran işletmecileri ve öğrencilerle bir araya geldiği güneydoğu Fransa'daki Drome bölgesini ziyareti sırasında gerçekleşti.

Macron'a tokat atan kişinin kimliği açıklanmazken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Macron'a tokat attığı sırada ülkede monarşi olduğu dönemde Fransız ordularının savaş narası olan "Montjoie Saint Denis" diye bağırdığı aktarıldı.

Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı.

 

# Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Macro, Emmanuel Macron, Tokatlı Saldırı

08 Haz 2021 - 18:12 - Dünya

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