Yasak Elma 117. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 103. Bölüm izle ve Yasak Elma 103. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 103. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 103. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…
Yasak Elma Dizisi 117. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.
FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde Çağatay ve Kumru için çember git gide daha da daralıyor. Peki, Yasak Elma dizisi 116. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…
Ekranlara gelmeye başladığı günden bugüne büyük bir ilgiyle takip edilen Yasak Elma dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Entrikalar ile dolu hikayesiyle seyircisini her hafta ekran başına kilitleyen Yasak Elma dizisinin başrollerinde; Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden iddialı ve ünlü isimler yer alıyor. Her sezon gördüğü ilgiyi daha da artıran Yasak Elma dizisi, bu sezon da her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.
Yasak Elma Dizisi 116. Bölümde Neler Yaşandı?
FOX TV ekranlarına en son 18 Ekim 2021 Pazartesi günü gelen Yasak Elma dizisi, seyircisinin karşısına 116. bölümü ile çıktı. Yasak Elma dizisinin son bölümünde; aldatıldığını öğrenen Yıldız, Çağatay ve Kumru’nun ilişkisini belgelemek için Emir’den yardım istemeye karar verdi. Her belgesi yetersiz olan Yıldız, son yaptığı eve kamera koyma planında ise, hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Ender’in uyarısı ile başına gelenlerin sonucu bir düşmanı olduğunu anlayan Kumru, Yıldız’ın ilişkiyi öğrendiğini anladı. Öte yandan Doğan’ın eski sevgilisi ve sağ kolu Arzu’nun dönüşü ile sarsılan Ender, kendisine yeni bir düşman cephesinin açıldığını fark etti.
Yasak Elma Dizisi 117. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Ekranlara bu hafta iddialı bir bölüm ile gelecek olan Yasak Elma dizisi, 117. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 117. bölüm fragmanına göre; Yıldız, Çağatay ile Kumru’nun ilişkisini herkesin önüne açıklayacak. Doğan bu açıklamaya engel olmaya çalışacakken; Ender ve Caner öğrendikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek. Büyük bir ilgiyle takip edilen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.
25 Eki 2021 - 23:27 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.