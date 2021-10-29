Müge Anlı 28 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Ekim 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 28 Ekim 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların fenomen gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümleri ve sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Şu sıralar tüm Türkiye’nin merak ettiği DJ Gezgin cinayetini konu alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, olayın bilinmeyen yanları ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Ekim gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 27 Ekim’de neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Şüpheli kayıp ve cinayet dosyalarını ele alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Tüm Türkiye’nin gündemi haline gelen DJ Gezgin lakaplı radyocunun olası cinayetini araştıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, şu sıralar her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Öte yandan hafta içi her gün seyircisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saatler 10.00’ı gösterdiğinde canlı yayınına başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 27 Ekim’de Neler Yaşandı?

ATV ekranlarına en son 27 Ekim 2021 Çarşamba günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı; geçmişte ele aldığı dosyalar ile ilgili sıcak gelişmeleri seyircisinin karşısına çıkardı. Güldane Biçer davası başladığını duyuran Müge Anlı, Güldane Biçer’in eşi Osman Biçer’in katil zanlısı olarak yargılandığını belirtti. 7 yaşındaki İkranur'un davasında kararın verildiğini belirten Müge Anlı, amcaya ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığını sonra da amcanın 14 yaşında olması sebebi ile cezanın 11 seneye düşürüldüğünü belirtti. Kayıp olarak iki kişiyi aramaya başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor’u aramaya başladı. Öte yandan günlerdir programın seyircisi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayetini araştırmaya devam eden Müge Anlı, Mehmet Bey’in annesi Remziye Hanım’a oğlunun tefeciler elinde olduğu söylenerek, evini sattırıldığını öğrendiğini belirtti. Bu işte Fatma Hanım’ın rolünü sorgulayan Müge Anlı, Fatma Hanım’ın neden annesini kardeşinin Cemal’in elinde olduğu yönünde uyarmadığını sordu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 28 Ekim Gündemleri Neler Olacak?

Ekranlardaki yerini 28 Ekim 2021 Perşembe günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, DJ Gezgin’in olası cinayetini ve Bilsen Pirpor’un şüpheli kaybını araştırmaya devam edecek. Yeni gününde sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saatler 10.00’ı gösterdiğinde ATV ekranlarından yayınlanacak.