Ada Masalı 20. Bölüm Full İzle! Ada Masalı 2 Kasım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Star TV ekranlarının yaz dizilerinden bir tanesi olarak bomba gibi bir giriş yapan Ada Masalı romantik aşk hikayesi ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Her Salı akşamı sevenleri ile bir araya gelen başarılı yapım adeta aşkın büyüsünü ekran başındakilerin iliklerine kadar hissetmesine neden oluyor. Her hafta yeni bölümü ile Salı akşamı ekranlarda yer alan Ada Masalı Haziran ile Poyraz arasında neler olacak, Ada Masalı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu bir hayli merak edilenler arasında yer aldı. Sizler için Ada Masalı hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

Star TV ekranlarının romantik dizisi Ada Masalı bu akşam yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. 19. bölümün en heyecanlı yerinde final yapması ardından tüm dizi severler 20. bölümde neler olacak büyük bir heyecanla beklemeye başladılar. 20:00 itibari ile Star TV ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan başrollerinde yer alan başarılı yapımda son bölümde neler olmuştu? İşte, detaylar…

Ada Masalı 19. Bölümde Neler Oldu?

Ada Masalı son bölümde Poyraz’ın adaya daha dönmeden önce Haziran’a karşı son bir iyilik yapmak istemesi ile dikkatleri çeker. İzmir’de yaşamını daha güzel bir hale getirebilmek için Kutay ile aralarında gizli bir anlaşma yapmak zorunda kalacaklardır. Alper ile Melisa, kız isteme törenlerini belirledikleri tarihten bir gün öncesine çekmek zorunda kaldılar. Bunun asıl amacı ise Poyraz ile Haziran’ın yeniden bir araya gelerek barışmalarına yardımcı olmaktır. Her ne kadar daha önceki denemeleri sürekli başarısız sonuçlanmış olsa bile Alper ile Melisa bu sefer iki aşığı bir araya getirmek için ellerinden geleni yapacaklardır.

Adada beklenmedik büyük bir panik havası meydana gelmektedir. Ayten’in eski kocası Sinan bir anda herkesin adeta korkulu rüyası haline gelmiştir. Adada bir suçlu olması karşısında insanlar biri birilerine daha yakın hale gelirler. Poyraz ile Haziran’ı da bu anlarda adada büyük bir sorun beklemektedir. Poyraz’ın hayatının adeta bugüne kadar olan en büyük sınavı ile karşı karşıya kalması an meselesidir.