- 07 Kas 2021 - 20:30

Haftalık vaka haritası güncellendi... VAKA SAYISI ARTAN İLK 10 İL

Türkiye genelinde 23-29 Ekim'de illere göre haftalık COVID-19 vaka sayılarını gösteren harita yayımlandı. Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, Bursa'da 392,06, İzmir'de 64,81 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre artan 10 il arasında Yalova'nın ilk sırada olduğunu açıkladı.

Türkiye genelinde 23-29 Ekim'de illere göre haftalık COVID-19 vaka sayılarını gösteren harita yayımlandı. Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, Bursa'da 392,06, İzmir'de 64,81 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, illere göre 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıklayarak, 23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan şehirleri de sıraladı.

VAKA SAYISI ARTAN İLK 10 İL

Buna göre vakalarda en çok artan 10 il Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir olarak öne çıktı.
# Haftalık vaka sayısı

07 Kas 2021 - 20:30 - Sağlık

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