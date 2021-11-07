Haftalık vaka haritası güncellendi... VAKA SAYISI ARTAN İLK 10 İL
Türkiye genelinde 23-29 Ekim'de illere göre haftalık COVID-19 vaka sayılarını gösteren harita yayımlandı. Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, Bursa'da 392,06, İzmir'de 64,81 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre artan 10 il arasında Yalova'nın ilk sırada olduğunu açıkladı.
Türkiye genelinde 23-29 Ekim'de illere göre haftalık COVID-19 vaka sayılarını gösteren harita yayımlandı. Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, Bursa'da 392,06, İzmir'de 64,81 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, illere göre 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıklayarak, 23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan şehirleri de sıraladı.
VAKA SAYISI ARTAN İLK 10 İL
Buna göre vakalarda en çok artan 10 il Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir olarak öne çıktı.
07 Kas 2021 - 20:30 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.