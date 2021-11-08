- 08 Kas 2021 - 13:31

Yasak Elma 119. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 119. Bölüm izle ve Yasak Elma 119. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 119. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 119. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

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Yasak Elma Dizisi 119. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve daha pek çok başarılı oyuncunun başrolünde yer aldığı dizinin heyecan dolu 119. yeni bölüm fragmanı ise büyük ses getirdi. Yeni bölümünde Çağatay ve Kumru’nun ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından yaşanacak gelişmeler adeta izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Her hafta pazartesi günü ekrana gelen Yasak Elma dizisinin yeni bölüm heyecanı bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yasak Elma 118’inci Son Bölümünde Neler Oldu?

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin 118’inci son bölümünde heyecan yine doruktaydı. Kumru ve Çağatay arasındaki ilişkiyi ifşa eden Yıldız, herkesi şaşkına çevirmeyi başarmıştır. Öte yandan Çağatay ise Yıldız’ı yeniden kazanmaya çalışırken geçmişte yaptıklarının bedelini yalnız kalarak ödemiştir. Doğan’ın ise intikam almak için kolları sıvaması üzerine dizinin heyecan dozu bir hayli artmıştır. Ancak Kumru herkesin beklediğinin aksine şaşkınlık yaratacak yeni hamlesiyle işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale sokmuştur.

Yasak Elma dizisinde geçtiğimiz hafta ortaya çıkan tüm düğümler 8 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde çözüme kavuşacak.

Yasak Elma 119. Yeni Bölüm Fragmanı Yayında

Yasak Elma dizisinin 8 Kasım akşamı ekrana gelecek yeni bölümüne dair fragmanlar arka arkaya yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında dikkat çeken en önemli detay ise Kumru’nun Çağatay’dan intikam alma planları oldu. Yıldız’ın büyük bir davette Kumru ve Çağatay arasındaki yasak aşkı ifşa etmesinin ardından Kumru’nun bu hamle karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.

Her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Yasak Elma dizisinin 119’uncu yeni bölümünde herkesi şoka sokacak detaylar göze çarptı. Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken yapım her zaman olduğu gibi bu pazartesi akşamında da günün en çok izlenen yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

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08 Kas 2021 - 13:31 - Dizi Fragmanları

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