O Ses Türkiye 13 Kasım 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 7. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

O Ses Türkiye 7. Bölüm 13 Kasım 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranlardaki yerini bu sezon da almaya devam eden O Ses Türkiye yarışması, yeni seçmeleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Birbirinden iddialı sesleri seyircisi ile buluşturmaya hazırlanan O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümünü yayınlıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışması 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Ses Türkiye 6. bölümünde neler oldu? İşte, O Ses Türkiye yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yeni sezon yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden O Ses Türkiye yarışması, birbirinden iddialı sesleri stüdyosunda konuk ediyor. Jüri üyeliklerini; Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Dalkılıç gibi birbirinden iddialı isimler üstlendiği O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı yapıyor. Her hafta eğlenceli dakikaları ile seyircisinden geçer not almayı başaran O Ses Türkiye 2021 yarışması, cumartesi günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

O Ses Türkiye 6. Bölümünde Neler Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 6 Kasım 2021 Cumartesi günü alan O Ses Türkiye 2021 yarışması, 6.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yarışa kör seçmeler ile devam eden O Ses Türkiye 2021 yarışması, birbirinden iddialı sesleri stüdyosunda ağırladı. Seslendirdiği şarkıyla dört jüri üyesini de döndürmeyi başaran Saynur Eren, Çağla Çalışkan ve Baran Turan, Beyazıt Öztürk’ün takımına girmeyi tercih ederken; seslendirdiği ‘I’d Rather Go Blind’ adlı şarkıyla dört jüri üyesini de döndürmeyi başaran Nikki, Ebru Gündeş’in takımını seçti. Öte yandan seslendirdiği ‘Üryan Geldim Yine’ adlı şarkıyla dört jüri üyesini de döndürmeyi başaran Emre Kılıç, Murat Boz’un takımını seçerken, bu hafta Oğuzhan Koç iddialı seslerden birini kapamadı. Jüri üyeleri arasındaki atışmaları ile seyircisini gülmekten kırıp geçiren O Ses Türkiye 2021 yarışması, yine çok beğenildi.

O Ses Türkiye Yarışması 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta yeni seçmeleri ile alacak olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde; İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Adana ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen kör seçmeler seyirci karşısına çıkarılacak. Keyifli ve müzik dolu bir cumartesi akşamı vaat eden O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.