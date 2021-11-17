- 17 Kas 2021 - 18:46

Müge Anlı 17 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 17 Kasım 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 17 Kasım 2021 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 17 Kasım 2021’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 17 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Bugün merak ile takip edilen konuları ile ilgili son gelişmeleri seyircisine aktaracak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 17 Kasım gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 Kasım’da neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Hafta içi her gün seyircisi ile buluşmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, şüpheli kayıp ve ölümlerin peşine düşüyor. Her gün Türkiye’nin büyük bir merak ile takip ettiği konuları ele alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, suçluların adalete teslim edilmesinde büyük bir fayda sağlıyor. Seyircisi ile ATV ekranları aracılığıyla buluşulan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da canlı yayınına başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 16 Kasım’da Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 16 Kasım 2021 Salı günü alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konularına kaldığı yerden devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 7 gündür kayıp olan 2,5 yaşındaki Müslüme aranmaya devam etti. Müslüme için gerçekleştirilen arama çalışmalarını ekranlara getiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, konuyla ilgili tanıkları stüdyosunda ağırladı. Müslüme’nin kaybolduğu gün ile ilgili konuşan anne Sevil Hanım, hiçbir çığlık ya da ağlama sesi duymadığının altını çizdi. 3 çocuk babası olan kayıp muhtar Muhammet Bey’in de kaybını araştırmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün Muhammet Bey’in eşi Dilay Hanım’ın kardeşini konuk etti. Muhammet Bey’i hiç görmediğini dikkat çeken kardeş, o gün evin kameralarının çalışmadığını ve bunu sonradan jandarmada fark ettiklerini söyledi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 17 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümü ile 17 Kasım 2021 Çarşamba günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Müslüme’nin kaybını araştırmaya devam edecek. Muhammet Bey’in şüpheli kaybı ile ilgili sıcak gelişmeleri seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da ATV ekranlarından başlayacak.

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17 Kas 2021 - 18:46 - Dizi Fragmanları

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