Zuhal Topal'la Yemekteyiz 49. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 18 Kasım 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Heyecanlı yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta şampiyonuna adım adım yaklaşıyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 17 Kasım Çarşamba 48. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Kasım Perşembe 49. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Bu sezon TV8 ekranlarından seyircisinin karşısına çıkan Zuhal Topal, Yemekteyiz isimli programı sunuyor. Her hafta 5 yeni yarışmacısı ile yarışan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her bölümünde bir seyircisinin evine konuk oluyor. Zuhal Topal ile diğer yarışmacıların jüri üyeliği koltuğunda oturduğu Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 17 Kasım Çarşamba 48. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 17 Kasım 2021 Çarşamba günü alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 48. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde yarışan isim, Sinem Hanım oldu. Sinem Hanım’ın menüsünde; bal kabağı çorbası, içli köfte, pırasalı ve peynirli kiş, soğanlı enginar, yoğurtlu brokoli salatası, mantarlı kremalı çanak köfte, arpa şehriye pilavı, mevsim salatası ve kaymaklı ayva tatlısı lezzetleri yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Sinem Hanım; İsmail Bey’den ve Beyza Hanım’dan 5 puan, Onur Bey’den 4 puan, Gaye Hanım’dan ise, 6 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Kasım Perşembe 49. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Ekranlardaki yerini 18 Kasım 2021 Perşembe günü de alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 49. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde, haftanın dördüncü yarışmacısı yarışacak. Şampiyonuna bir adım daha yaklaşacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarından başlayacak.