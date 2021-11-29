- 29 Kas 2021 - 21:10

MasterChef 2021 Full İzle! 29 Kasım 2021 MasterChef 123 Bölüm Canlı İzle! Masterchef Takım Oyununu Kim Kazandı? Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 23 Kasım Masterchef Eleme Adayı!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 29 Kasım 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef, yeni haftaya bomba gibi bir başlangıç yapıyor. Sevilen jüri üyeleri ve yarışmacılarla birlikte büyük bir seyir keyfi yaşatan MasterChef 2021 Türkiye yarışmasında yeni heyecan kapıya dayandı. İzlenme rekorları kıran MasterChef 2021 full izle… MasterChef 29 Kasım 2021 canlı izle… MasterChef 2021 son bölüm Youtube tek parça izle…

Yayın hayatına girdiği günden bu yana izlenme rekorları kıran MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yine nefesler tutuluyor. Yeni hafta başlangıcında yarışmacılar büyük bir çekişme içine girerken, aşçılık yeteneklerini en iyi şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Ekranların sevilen ve aranan simaları haline gelen ünlü şefler de MasterChef 2021 jürisinde yarışmayı kızıştırmaya devam ediyor. TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yine birbirinden heyecanlı mücadeleler ekranlara gelecek.

MasterChef 2021 Son Bölümde Neler Oldu?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında geçtiğimiz gün akşama eleme gecesi yaşandı. Öncelikle Araz, Hasan, Mert, Pelin, Safanur ve Görkem’in arasından 3 yarışmacı kendini eleme potasından kurtarmayı başardı. Sona kalan isimler büyük bir heyecan yaşarken, yarışmada kalabilmek için kıyasıya bir mücadele yaşanması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Eleme gecesinin en başarılı tabağını Somer şef açıkladı ve Mert seçildi. Böylelikle Mert eleme potasından kurtularak hayranlarına derin bir nefes aldırdı. Daha sonra Hasan ve Görkem de potadan kurtulmayı başardı. Araz, Safanur ve Pelin yarışamda kalabilmek için son kozlarını ortaya sürdü. Safanur baya panik olsa da gecenin kazanını olmayı başardı. Elenen isim ise Pelin oldu. Pelin’in MasterChef Türkiye 2021’e veda etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MasterChef 29 Kasım 2021 Youtube Tek Parça İzle

Milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan MasterChef 2021 Türkiye yarışmasında heyecan dolu bir hafta geride kaldı. Yeni bölüm heyecanı devam ederken 29 Kasım 2021 MasterChef canlı izle araştırmasına devam ediliyor. İzlenme rekorları kıran MasterChef yarışmasını Youtube üzerinden tek parça kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

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29 Kas 2021 - 21:10 - Dizi Fragmanları

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