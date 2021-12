Zuhal Topal'la Yemekteyiz 64. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 64. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, heyecanlı bir yarış ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 8 Aralık Çarşamba 63. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Aralık Perşembe 64. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Bir tür yemek yarışı olan ve her gün bir yarışmacısının evine konuk olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu haftaki şampiyonunu aramaya devam ediyor. Her bölümünde heyecanlı bir yarış sunan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, günün sonunda açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını seyircisine sunuyor. Hafta boyunca şampiyonunu arayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, şampiyonuna 15 bin TL para ödülü de veriyor. Öte yandan hafta içi her gün seyircisi ile buluşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 8 Aralık Çarşamba 63. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Ekranlardaki yerini en son 8 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 63.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın üçüncü yarışmacısı olan Furkan Bey yarıştı. Furkan Bey’in menüsünde; şehriyeli yeşil mercimek çorbası, domates soslu eşliğinde patlıcan kulesi, bezelye püresi, fırında kuzu pirzola, mantarlı pilav, mevsim salata ve dolgulu brownie kurabiye gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Furkan Bey, Esra Hanım, Beyza Nur Hanım ve Soner Bey’den 4’er puan alırken, Funda Hanım’dan 5 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Aralık Perşembe 64. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Ekranlardaki yerini 9 Aralık 2021 Perşembe günü de alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 64. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın dördüncü yarışmacısı olacak olan Funda Hanım yarışacak. Günün sonunda açık oylamanın gerçekleşeceği Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.