Zuhal Topal'la Yemekteyiz 64. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 64. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 64. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.
Yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, heyecanlı bir yarış ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 8 Aralık Çarşamba 63. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Aralık Perşembe 64. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…
Bir tür yemek yarışı olan ve her gün bir yarışmacısının evine konuk olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu haftaki şampiyonunu aramaya devam ediyor. Her bölümünde heyecanlı bir yarış sunan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, günün sonunda açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını seyircisine sunuyor. Hafta boyunca şampiyonunu arayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, şampiyonuna 15 bin TL para ödülü de veriyor. Öte yandan hafta içi her gün seyircisi ile buluşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz 8 Aralık Çarşamba 63. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?
Ekranlardaki yerini en son 8 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 63.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın üçüncü yarışmacısı olan Furkan Bey yarıştı. Furkan Bey’in menüsünde; şehriyeli yeşil mercimek çorbası, domates soslu eşliğinde patlıcan kulesi, bezelye püresi, fırında kuzu pirzola, mantarlı pilav, mevsim salata ve dolgulu brownie kurabiye gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Furkan Bey, Esra Hanım, Beyza Nur Hanım ve Soner Bey’den 4’er puan alırken, Funda Hanım’dan 5 puan aldı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Aralık Perşembe 64. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?
Ekranlardaki yerini 9 Aralık 2021 Perşembe günü de alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 64. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın dördüncü yarışmacısı olacak olan Funda Hanım yarışacak. Günün sonunda açık oylamanın gerçekleşeceği Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.
09 Ara 2021 - 11:39 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.