- 13 Ara 2021 - 00:24

Yargı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 12 Aralık 2021 Yargı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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 Yargı Dizisi 13. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Son bölümünde meraklı bir final sahnesi ile seyircisini şoke eden Yargı dizisinde bir gizemin daha perdesi nihayet aralanıyor! Peki, Yargı dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 12. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarından sezona iddialı bir giriş yapan Yargı dizisi, her hafta seyircisinin karşısına nefes kesen bir bölüm ile çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nu bulunduran Yargı dizisi, oyuncu kadrosunda ise; Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Ece Yüksel, Arda Anarat, Onur Durmaz gibi birbirinden iddialı isimlere yer veriyor. Her hafta bir gizeminin kapısını aralayan Yargı dizisi, pazar günleri saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Yargı Dizisi 12. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 5 Aralık 2021 Pazar günü gelen Yargı dizisi, 12.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yargı dizisinin son bölümünde; Ceylin, Ilgaz’a olan hislerini anlatmaya karar verdi. Romantik bir konuşma esnasında tüm hislerini ortaya döken Ceylin, Ilgaz’dan hiç beklemediği bir tepki aldı. Babasının yıllar önce yaptığı hatayı Ceylin ile paylaşan Ilgaz, arada hiçbir sır kalmamasını istediğini belirtti. Herkesi tehdit etmeye devam eden Engin, Yekta ve Pars’ın birlikte hareket etmesine neden oldu. Engin’i bitirmek için yeni bir plan hazırlayan Yekta ve Pars, tehditleri savuşturmak için harekete geçti. Engin’in okuduğu bir kitap sonrası bayılması ise, zehirlenip zehirlenmediğini ve ölüp ölmeyeceğini akıllara getirdi.

Yargı Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisi, 13. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Yargı dizisinin yayınlanan 13. bölüm fragmanına göre; Engin’in akıbeti belli olacak. Ilgaz ile Ceylin arasındaki tüm buzların eriyeceği Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

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13 Ara 2021 - 00:24 - Burç Haberleri

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Yargı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 12 Aralık 2021 Yargı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
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