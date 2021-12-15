Annemizi Saklarken 2. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Aralık 2021 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Annemizi Saklarken 2. Bölüm 15 Aralık 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Star TV ekranlarının yeni dizisi olan Annemizi Saklarken, beklediği ilgiyi görmeye başladı. Hikayesini bu hafta daha da derinleştirecek olan Annemizi Saklarken dizisi, yeni bölümünde çok konuşulacak sahnelere yer vereceğini yayınlanan o fragmanı ile kanıtladı! Peki, Annemizi Saklarken dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken dizisi 1. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

OJO Pictures imzası ile 8 Aralık 2021 tarihinden bu yana Star TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Annemizi Saklarken dizisi, sezona iddialı bir giriş yaptı. Başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi Karadoğan ve Hatice Aslan’ı bulunduran Annemizi Saklarken dizisi, oyuncu kadrosunda ise; Yeşim Ceren Bozoğlu, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gor, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızlkaya, Zümre Erürk, Merve Sevin, Özgür Foster, Güngör Bayrak gibi güçlü ve genç isimleri bir araya getirdi. Farklı hikayesi ile şimdiden ilgi görmeye başlayan Annemizi Saklarken dizisi, her çarşamba saat 20.00’da seyircisi ile buluşma kararı aldı.

Annemizi Saklarken Dizisi 1. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 8 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Annemizi Saklarken dizisi, ilk bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Annemizi Saklarken dizisinin 1. bölümünde; geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, üç çocuklu genç bir anne olarak, kendisine hayatını devam ettireceği bir eş aramaya başladı. Üç çocuk ile servet avcısı olmak ile suçlanan Handan, üç çocuğunu istemeyen Cüneyt’e güzel bir ders verirken; Dündar ve Zerrin çifti ile yollarının kesişmesinin ardından hayatının değişeceğinden habersizdi. Dündar’ın sosyopat olduğunu iddia eden Zerrin, Handan’ı eşinden uzak tutmaya çalışırken; Zerrin’in kendisini vurması ile Handan’ın hayatındaki dengeler bir kez daha değişti.

Annemizi Saklarken Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Annemizi Saklarken dizisi, 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Annemizi Saklarken dizisinin yayınlanan 2. bölüm fragmanına göre; Zerrin’in kendini öldürmeden önceki sözlerini Handan’a söylemesi, gözlerin Handan’a çevrilmesine neden olacak. Dündar, Zerrin’in ölümünün ardından Handan’a olan hislerini açık açık söylemeye başlayacakken, Dündar’ın “benimle evleneceksin” çıkışı Handan’ı bir hayli etkileyecek. Merak ile beklenilen Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alacak.