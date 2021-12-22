Zuhal Topal'la Yemekteyiz 73. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 22 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen formatı olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni yarışları ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 21 Aralık Salı 72. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Aralık Çarşamba 73. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı yapımı olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her bölümünde başka bir yarışmacısının evine konuk olmaya devam ediyor. Bir yemek yarışını konu alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bir haftalık yarışın ardından belirlediği şampiyonuna 15 bin TL para ödülü veriyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 21 Aralık Salı 72. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Ekranlarının fenomen gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 21 Aralık 2021 Salı günü 72. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın ikinci yarışmacısı olan Melek Hanım diğer yarışmacıları sofrasında ağırladı. Melek Hanım’ın menüsünde; kremalı sebze çorbası, zeytinyağlı yaprak sarma, nohut salatası, Amerikan salatası, şakşuka, çıtır patates topları, rosto köfte, Firik pilavı, yeşil salata ve bisküvili çikolatalı kap gibi birbirinden lezzetli yemekler yer aldı. Mutfakta çeşitli talihsizlikler yaşayan Melek Hanım, yemeklerini yetiştiremezken, sofraya da üstünü değiştirmeden oturmak zorunda kaldı. Günün sonunda diğer yarışmacıların eleştirilerini ve puanlarını öğrenen Melek Hanım, Aras Bey’den 3 puan alırken; Mesut Bey’den 2 puan, Gizem ve Cemile Hanım’dan ise, 1’er puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Aralık Çarşamba 73. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Ekranlara yeni bölümü ile gelmeye hazırlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 73. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın üçüncü ismi mutfağa girmek için kolları sıvayacak. Merak ile takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.