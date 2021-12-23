- 23 Ara 2021 - 02:56

Esra Erol'da 23 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol 23 Aralık 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 23 Aralık 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 23 Aralık 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 23 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Gündüz kuşağının güçlü yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ve merak ile takip edilen yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki, Esra Erol’da programı 23 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 22 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar….

Farklı formatı ile gündüz kuşağının etkili isimlerinden biri olan Esra Erol’da programı, kamusal arabuluculuk görevini üstlenmeye devam ediyor. Birbirinden ilginç insan hikayeleri ile hafta içi her gün seyircisinin karşısına çıkan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Esra Erol’da Programı 22 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 22 Aralık 2021 Çarşamba günü gelen Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; Ethem Bey, çürük ceviz aldığı için eşi Hatice Hanım’ın kendisini terk ettiğini iddia etti. Ticari zekasını el vermemesi nedeniyle elindeki tüm parayı kaybettiğini söyleyen Ethem Bey, çok pişman olduğunu ve eşinin kendisine geri dönmesini istediğini söyledi. Esra Erol’un bulduğu Hatice Hanım, güvenin bir kere kırıldığını ve eşine dönmek istemediğini söyledi. Çok pişman olan ve eşinden af dileyen Ethem Bey, eşine düzgün bir işe başlayacağına dair bir söz verdi. Esra Erol programına bağlayan Malatya Belediye Başkanı, Ethem Bey’in işi ile ilgileneceğini söylerken; aileyi makamında ağırlamak istediğini belirtti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan ve Kahramanmaraşlı gelin olarak ünlenen Selma Hanım, babasına kendisini affettirmeyi başardı. Esra Erol’da programının merak ile takip edilen bir diğer konuğu olan Arzu Hanım, evden kaçan annesi Hafize Hanım ile canlı yayın aracılığıyla yüzleşti. Evlenirken çocuklarına sormasına gerek olmadığını söyleyen Hafize Hanım, stüdyodaki herkesi şoke etti.

Esra Erol’da Programı 23 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Ekranlardaki yerini 23 Aralık 2021 Perşembe günü de alacak olan Esra Erol’da programı, yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Merak edilen yüzleşmelerinde yeni bir perde açacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlayacak.

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23 Ara 2021 - 02:56 - Dizi Fragmanları

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