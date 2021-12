Camdaki Kız Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 23 Aralık 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 25. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Camdaki Kız dizisi, heyecanlı bölümleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Bu hafta çok konuşulacak bir bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 24. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi, psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanarak, ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Her hafta seyircisi tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen Camdaki Kız dizisinin başrollerini bu sezon Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan gibi güçlü isimler paylaşıyor. Tartışmalı sahneleri ile de gündemlerdeki yerini her zaman koruyan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Camdaki Kız Dizisi 24. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 16 Aralık 2021 Perşembe günü alan Camdaki Kız dizisi, 24. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Camdaki Kız dizisinin son bölümünde; babasının ardına düşen ve Sema ismine ulaşan Nalan, soluğu annesinin evinde aldı. Feride'ye Sema'nın kim olduğunu sorması ile annesinin ilginç bir tepkisi ile karşılaşan Nalan, cevabını alamadı. Sema’nın adını duyan Feride, sinir krizi geçirirken; Adil, Nalan’dan biraz zaman istedi. Melisa’nın elindeki görüntüler nedeniyle kendisini köşeye sıkışmış hisseden Sedat, soluğu Cavit’in yanında alırken; Cavit’in kendisinden isteği üzerine adeta şoke oldu. Şirkete ortak olmayı isteyen Cavit, Sedat’ı bu konuda sıkıştırırken, bir kez daha Sedat ile Rafet Koroğlu’nun karşı karşıya gelmesine neden oldu. Melisa krizi giderek daha da büyürken; Selen ve Levent’in arasını düzeltmek isteyen Nalan, her şeyden habersiz bir organizasyon düzenledi.

Camdaki Kız Dizisi 25. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Camdaki Kız dizisi, 25. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 25. bölüm fragmanına göre; Feride, Adil'in Cana ile olan yakınlaşması karşısında tavrını koyacak. Nalan anne olmak istediğini açık bir şekilde belirtirken, Sedat ile beklenmedik bir yakınlaşma yaşayacak. Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.