- 15 Oca 2022 - 00:40

Aziz Dizisi 9. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 14 Ocak 2022 Aziz Dizisi 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aziz Dizisi 14 Ocak 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni yıl nedeniyle ekranlara bir süre mola veren Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini yeniden almaya başlıyor. Yeni bölümü ile bu hafta Show TV ekranlarındaki yerini bugün alacak olan Aziz dizisi, bugün saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Aziz dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 8. bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Aziz dizisinin 9. bölümü SHOW TV'de izleyiciyle buluştu. Aziz dizisinin son bölümünde; Aziz, amcasından mallarını geri ister. Efnan'ın ise tuzlu kahvesi Maksude'yi görücüden kurtardı. İşte Aziz dizisinin son bölüm izle bilgileri...

Aziz Dizisi 9. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 14 Ocak 2022 Aziz Dizisi 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip’in karşısına geçip hesap sorar. Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz’in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.

Show TV ekranlarına bu sezon iddialı bir giriş yapan Aziz dizisi, Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dahil olmadan önce yaşanan Fransız işgalini anlatan bir dönem hikayesini konu alıyor. Sevilen karakterleri ile her hafta reytinglerin zirvesini zorlayan Aziz dizisi; Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Dilruba (Damla Sönmez), Efnan (Simay Barlas), Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan), Delege Pierre (Fırat Tanış), Adem Payidar (Güven Murat Akpınar), Kenan (Eren Hacısalihoğlu), Handan (Ayten Soykök), Nigar Payidar (Füsun Demirel), Hatice Ana (Meral Çetinkaya), Azime (Suzan Kardeş), Mustafa (Baran Akbulut), Maksude Payidar (Elif Sönmez), Cemal (Cenan Çamyurdu), Selahattin (Haydar Köyel), Aslan (Berkay Akın) gibi karakterleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak ile takip edilen Aziz dizisinin yeni bölümleri, cuma günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Aziz Dizisi 8. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 24 Aralık 2021 Cuma günü alacak olan Aziz dizisi, 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin son bölümünde; Mehmet Akif Ersoy’un öldüğünü öğrenen Aziz, Fransız yönetiminden kurtulmak ve hür yaşamak için cesur bir mücadele başlattı. Bu mücadele Fransız hükümetinin yetkililerini düşündürürken; Hatay halkında karşılık buldu. Efnan’ın Mısır’a gideceğini öğrenen Aziz, ona yetişemediğini düşünürken; Efnan, Hatay’da kalıp, halıyı tamamlamaya karar verdi. Bunun yanı sıra Pierre’in Efnan’a gösterdiği ilgi herkesi şaşırtırken; Aziz’i rahatsız etmeye başladı. Dilruba, Adem’in Aziz’den sakladığı sırrı Makbule’ye anlatmanın bir yolunu bulmuşken; Adem, Dilruba’nın yalan söylediği konusunda Makbule’yi ikna etti. Ancak, Aziz, elde ettiği bilgiler sonucu babasının intiharından şüphelenmeye başladı.

Aziz Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Show TV ekranlarındaki yerini yeniden almaya başlayan Aziz dizisi, bu hafta 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 9. bölüm fragmanına göre; tüm gerçekleri öğrenen Aziz, amcası Galip Payidar’a hesap sormak için harekete geçecek. Aziz’in Efnan’a karşı hislerini fark etmeye başlayacağı Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

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15 Oca 2022 - 00:40 - Dizi Fragmanları

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