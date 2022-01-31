- 31 Oca 2022 - 20:18

Yasak Elma 129. Bölüm Full İzle! 31 Ocak Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 129. Bölüm izle ve Yasak Elma 103. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 129. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 129. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

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Yasak Elma Dizisi 129. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümüne Ender ile Çağatay arasındaki işbirliği damga vuruyor. Yıldız’ı Doğan’ın çevresine karşı rezil etmek için harekete geçen Ender ile Kumru ise, beklediğini alamıyor! Peki, Yasak Elma dizisi 128. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

Beş sezondur seyircisinin karşısına Med Yapım imzasıyla çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisi, yeni sezonunda da reytinglerin zirvesini bırakmıyor. Entrikalar ile dolu hikayesiyle seyircisini her hafta ekran başına kilitleyen Yasak Elma dizisinin başrollerinde ise; Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi güçlü isimler yer alıyor. Sevilen hikayesi ve iddialı oyunculuk performanslarıyla ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olmayı her sezon başaran Yasak Elma dizisi, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yasak Elma Dizisi 128. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarındaki yolculuğuna en son 31 Ocak 2022 Pazartesi günü devam eden Yasak Elma dizisi, seyircisinin karşısına en son 128. bölümü ile çıktı. Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Ömer’in silahlı saldırısından sağ bir biçimde kurtulan Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarına başladı. Ender ve Feyza’nın saldırıya uğradığı esnada ölen Arzu ise, herkesi derinden etkiledi. Yıldız, Kumru’nun gözüne sokmaya çalıştıkları evlilik hazırlıklarıyla mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük desteği Doğan’dan gördü. Doğan ile Yıldız arasındaki yakınlaşmadan bir hayli rahatsız iken; Kumru’yu Çağatay ile evlendirmekten vazgeçmek için harekete geçti ve istediği ses kaydına nihayet uğraştı. Ender’in müdahalesiyle evlenmekten son anda vazgeçen Kumru, babasına döndüğünde ise, Yıldız ile Doğan’ın evlendiğini öğrendi.

Yasak Elma Dizisi 129. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarına bu hafta da yeni bölümüyle gelecek olan Yasak Elma dizisi, 129. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 129. bölüm fragmanına göre; Yıldız ile Doğan’ın evliliğinden dolayı Kumru ile Çağatay karşı karşıya gelecek. Bu evlilikten bir hayli rahatsız olan Ender ise, Çağatay’a yeni bir işbirliği teklifinde bulunacak. Merak ile beklenilen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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31 Oca 2022 - 20:18 - Dizi Fragmanları

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