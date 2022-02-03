Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 3 Şubat 2022 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 122. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Züleyha ile Hakan arasındaki aşkı konu almaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde Fikret’in gözü dönüyor! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 121. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Tam dört sezondur ATV ekranlarındaki yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Keyifli bir dönem hikayesiyle seyircisini her hafta ekran başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu sezon başrollerinde; İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek gibi iki güçlü ismi bulunduruyor. Her hafta reyting sıralamasındaki yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, perşembe günleri saat 20.00’da yeni bölümlerini yayınlıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 121. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarındaki yerini en son geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 121. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 121. son bölümünde; talihsiz bir kaza sonucu yaşamını kaybeden Saniye ve Gülten, başta Çetin ve Gaffur olmak üzere herkesi derinden etkiledi. Onlara yakışır bir tören ile çalışanlarına veda eden Züleyha, aynı zamanda iki arkadaşını da kaybettiği için oldukça üzgündü. Dönüşüyle Çukurova’daki tüm dengeleri değiştiren Çolak, köylere zulmetmeye başladı. Çukurova halkını korumak için harekete geçen Hakan ve Fikret ise, ilk kez Çolak’a karşı işbirliği yapmak için bir araya geldi. Öte yandan Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret ise, bunu kendinden sakladıkları için Züleyha ve Lütfiye’yi suçladı.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 122. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ATV ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 122. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 122. yeni bölüm fragmanına göre; Fikret, Abdülkadir’in peşine düşüp, sorularına cevap aramaya çalışacak. Çukurova’daki etkisini artırmak için önce Züleyha’dan kurtulması gerektiğini anlayacak olan Çolak, yeni bir plan devreye sokacak. Hakan ile arasına mesafe koyan Züleyha’nın yeni sorunlar ile uğraşacağı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.