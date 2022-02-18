Kırmızı Oda 61. FİNAL Bölüm Full İzle! 18 Şubat 2022 Kırmızı Oda Dizisi FİNAL Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kırmızı Oda 61. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Seyircisini üzecek bir haber ile seyircisinin karşısına 61. bölüm fragmanını çıkaran Kırmızı Oda dizisi, final yapma kararı aldı. Final bölümünde seyircisine bir de sürpriz hazırlayan Kırmızı Oda dizisi, o ismi konuk edeceğini duyurdu! Peki, Kırmızı Oda Dizisi 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda dizisi 60. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm merak edilenler…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun İçi” isimli kitabından uyarlanarak, iki sezondur TV8 ekranlarındaki yerini alan Kırmızı Oda dizisi, hikayesinin sonuna geldi. Her hafta gerçek yaşam öykülerini seyircisinin karşısına çıkaran Kırmızı Oda dizisi, birbirinden ünlü isimlerin oyunculuk performanslarını da iki sezon boyunca seyircisiyle buluşturdu. Bu hafta final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Kırmızı Oda dizisi, seyircisine yapacağı o sürprizi de geçtiğimiz gün duyurdu.

Kırmızı Oda Dizisi 60. Bölümde Neler Yaşandı?

TV8 ekranlarının bu sezonki tek dizisi olan Kırmızı Oda, ekran macerasının bitimine bir kala 60. bölümü ile 11 Şubat 2022 Cuma günü seyircisinin karşısına çıktı. Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan 60. son bölümünde; Doktor Manolya’yı Dara (Gökhan Özoğuz) ve Sadi (Erkan Petekkaya) ziyaret etti. Uyku düzeninin iyice bozulduğundan Doktor Manolya’ya bahseden Dara, yeni hayatına dair kararlarını da son seansında dile getirdi. Annesi ile Doktor Manolya’nın kliniğinde buluşan Dara, geçmişiyle barışmaya karar verdikten hemen sonra Doktor Hanım’a veda etti. Babasının cezaevinden çıkmasının ardından iyice kötüye giden Sadi, Nazgül'ün (Melis Birkan) kim olduğunu hatırladığından Doktor Manolya’ya bahsetti. Doktor Manolya ile eski günleri yad eden Sadi, aldığı yeni kararlardan da bahsetmek istediğini belirtti. Doktor Manolya’nın tavsiyesiyle babası ile kardeşi Seda’nın görüşmesine izin veren Sadi, o görüşmeyi uzaktan izlediğini de Doktor Hanım’a itiraf etti.

Kırmızı Oda Dizisi 61. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki macerasının sonuna bu hafta itibariyle gelecek olan Kırmızı Oda dizisi, 61. bölümü ile seyircisine veda edecek. Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan 61. yeni bölüm fragmanına göre; Sadi, Doktor Manolya’nın desteğiyle ailesini ve babasını affetmeyi öğrenecek. Geçmişiyle barışan Sadi, travmalarını atlatmış bir şekilde, mutlu hayatına adapte olacak. Tuna’nın Ömer ile evlenecek olması tüm dostları yeniden bir araya getirecek. Psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun da konuk olacağı Kırmızı Oda dizisinin final bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.