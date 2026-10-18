Sevilen dizi Yeraltı, ikinci sezonunda kadrosuna kattığı iddialı karakterlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide İsmail Hacıoğlu'nun hayat verdiği Rüzgar karakterinin en güvendiği sağ kolu Tefo (Tevfik) karakterini canlandıran usta oyuncu Bora Sivri'nin hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

Televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda büyük bir ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer alan Yeraltı dizisi, hikayesine dahil ettiği güçlü karakterler ve yeni sezon hamleleriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Seyircilerin her bölümünü büyük bir merakla beklediği yapımın kadrosuna katılan yeni isimler, senaryonun seyrini değiştirmeye devam ediyor. Özellikle dizinin ikinci sezonunda hikayeye hızlı bir giriş yapan ve suç dünyasının karanlık dengelerini değiştiren Tefo (Tevfik) karakteri, izleyicilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor.

Peki, Yeraltı dizisinde Tefo kimdir? Tefo karakterini canlandıran usta oyuncu Bora Sivri kimdir ve daha önce hangi projelerde yer almıştır? İşte merak edilen tüm detaylar.

Yeraltı Dizisinde Tefo Karakterinin Yeri ve Önemi

Yeraltı dizisinin ikinci sezonunda hikayeye dahil olan Tefo, kısa süre içerisinde yapımın en dikkat çeken figürlerinden biri haline geldi. Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hayat verdiği Rüzgar karakterinin en güvendiği isim, en yakınındaki sırdaşı ve sağ kolu olarak seyirci karşısına çıkan Tevfik, namı diğer Tefo, dizideki aksiyon ve strateji dolu sahnelerin merkezinde yer alıyor.

Rüzgar'ın arkasındaki en büyük güç olan Tefo, sadakati, soğukkanlılığı ve yer altı dünyasındaki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Karaktere hayat veren deneyimli oyuncunun performansı, izleyicilerden tam not alırken, Tefo'nun ilerleyen bölümlerde hikayeye yön verecek kritik hamleler yapması bekleniyor.

Bora Sivri Kimdir? Sanat Yaşamı ve Kariyeri

Tefo karakterine hayat veren Bora Sivri, Türk tiyatro, sinema ve seslendirme dünyasının en kıdemli ve tanınan isimleri arasında yer alıyor. Sanatçının köklü geçmişi ve başarılarla dolu kariyeri şu detayları içeriyor:

Doğum Tarihi ve Yeri: 12 Şubat 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Bora Sivri, sanat yaşamına erken yaşlarda adım attı.

Tiyatro Geçmişi: Oyunculuk kariyerine Ankara'daki amatör tiyatro topluluklarında sahneye çıkarak başlayan Sivri; profesyonel tiyatro hayatında Ankara Halk Oyuncuları , Ekin Tiyatrosu , Ali Hürol Tiyatrosu , Kaktüs Kabare ve Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu gibi Türkiye'nin köklü sahnelerinde boy gösterdi.

Sinema ve Televizyon: Ankara'daki tiyatro çalışmalarının ardından İstanbul'a yerleşen sanatçı; tiyatro sahnelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde ve televizyon dizisindekarakter oyunculuğu üstlendi.

Efsane Seslendirme Projeleri ve Senaristlik Yönü

Bora Sivri, yalnızca kameralar önündeki başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda Türk seslendirme sanatının en önemli ustalarından biri olarak tanınıyor. 1990'lı yılların sonundan itibaren sinema, dizi ve oyun sektöründe çığır açan projelerde seslendirme yapan Sivri, unutulmaz karakterlere sesini verdi:

Yerli Yapımlar: Türk sinema ve dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Yavuz Bingöl ve Aytaç Arman 'ın projelerindeki pek çok karakteri seslendirerek büyük beğeni topladı.

Dünya Klasikleri ve Vizyon Yapımlar: Quentin Tarantino'nun kült filmi Pulp Fiction 'da Samuel L. Jackson'ın canlandırdığı ikonik Jules Winnfield karakterini seslendirdi. Ayrıca popüler suç dizisi The Blacklist 'te James Spader'ın hayat verdiği başrol karakteri Raymond Reddington 'ı Netflix için Türkçe seslendiren isim oldu.

Video Oyun Dünyası: Dünyaca ünlü video oyunu Crysis serisinde Prophet karakterini seslendirerek oyuncuların hafızasında yer edindi.

Oyunculuğun yanı sıra senaryo yazarlığı da yapan Bora Sivri, çok yönlü sanat anlayışıyla Türk medya sektörüne katkı sunmaya devam ediyor. Yeraltı dizisindeki Tefo performansı ile yıllara dayanan tecrübesini bir kez daha gözler önüne seren usta oyuncu, kariyerine yeni bir başarı halkası ekliyor.