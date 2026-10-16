Ziraat Bankası, dijital kanalları üzerinden bünyesine katılan yeni bireysel müşterileri için faizsiz nakit avans ve alışveriş ödülü programını hayata geçirdi. Kampanya çerçevesinde Ziraat Mobil uygulamasını kullanarak uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayan ve Bankkart kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde iki ayrı finansal avantajdan eş zamanlı olarak faydalanabiliyor.
Sıfır Faizli Taksitli Nakit Avans Başvuru Şartları
Ziraat Bankası tarafından sunulan faizsiz finansman imkanından yararlanmak isteyen yeni müşterilerin Bankkart Mobil uygulaması üzerinden ilgili kampanyaya katılım sağlaması gerekmektedir. Tanımlanan nakit avans tutarı kredi kartı limitinin yüzde 25'i ve kullanılabilir nakit çekim kapasitesi ile sınırlandırılmıştır.
İlk kez taksitli nakit avans çekecek müşterilere yönelik hazırlanan finansman desteğinin temel koşulları şu şekilde sıralanmaktadır:
- Üst Limit: 25.000 TL
- Uygulanan Faiz Oranı: Yüzde 0
- Vade Seçenekleri: 2 veya 3 ay taksit
- İşlem Aralığı: 300 TL ile 25.000 TL arası
- Yararlanma Hakkı: Her müşteri için bir defa
- Son Geçerlilik Tarihi: 31 Aralık 2026
Taksit Sayısına Göre Faizsiz Geri Ödeme Tablosu
Kampanya dahilinde 25 bin liralık üst limiti faizsiz olarak kullanan müşterilerin geri ödeme tutarları tercih edilen vade süresine göre şekillenmektedir. Geri ödeme tablosu şu verilerden oluşmaktadır:
|Kredi Tutarı
|Vade Süresi
|Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|25.000 TL
|2 Ay
|12.500 TL
|25.000 TL
|25.000 TL
|3 Ay
|8.333,33 TL
|25.000 TL
Alışveriş Harcamalarına 5 Bin TL Jest Lira Desteği
Kampanyanın ikinci etabında Bankkart kredi kartıyla yapılacak alışverişlere yönelik harcama ödülü yer almaktadır. Anlaşmalı üye işyerlerindeki Bankkart POS cihazları üzerinden kredi kartı özelliğiyle tek seferde gerçekleştirilen 2.500 TL ve üzeri harcamalara 250 TL, 5.000 TL ve üzeri harcamalara ise 500 TL Jest Lira tanımlanmaktadır. Müşteriler 31 Aralık 2026 tarihine kadar toplamda en fazla 5.000 TL Jest Lira kazanma fırsatına sahip olmaktadır.
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