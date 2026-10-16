Ziraat Bankası mobil kanal üzerinden yeni müşteri olan bireylere sıfır faizli nakit avans ve alışveriş ödülü sağlayacağını duyurdu. Kampanya kapsamında 25 bin liraya kadar finansman ile 5 bin liraya varan Jest Lira kazanma imkanı tanınıyor.

Ziraat Bankası, dijital kanalları üzerinden bünyesine katılan yeni bireysel müşterileri için faizsiz nakit avans ve alışveriş ödülü programını hayata geçirdi. Kampanya çerçevesinde Ziraat Mobil uygulamasını kullanarak uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayan ve Bankkart kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde iki ayrı finansal avantajdan eş zamanlı olarak faydalanabiliyor.

Sıfır Faizli Taksitli Nakit Avans Başvuru Şartları

Ziraat Bankası tarafından sunulan faizsiz finansman imkanından yararlanmak isteyen yeni müşterilerin Bankkart Mobil uygulaması üzerinden ilgili kampanyaya katılım sağlaması gerekmektedir. Tanımlanan nakit avans tutarı kredi kartı limitinin yüzde 25'i ve kullanılabilir nakit çekim kapasitesi ile sınırlandırılmıştır.

İlk kez taksitli nakit avans çekecek müşterilere yönelik hazırlanan finansman desteğinin temel koşulları şu şekilde sıralanmaktadır:

Üst Limit: 25.000 TL

25.000 TL Uygulanan Faiz Oranı: Yüzde 0

Yüzde 0 Vade Seçenekleri: 2 veya 3 ay taksit

2 veya 3 ay taksit İşlem Aralığı: 300 TL ile 25.000 TL arası

300 TL ile 25.000 TL arası Yararlanma Hakkı: Her müşteri için bir defa

Her müşteri için bir defa Son Geçerlilik Tarihi: 31 Aralık 2026

Taksit Sayısına Göre Faizsiz Geri Ödeme Tablosu

Kampanya dahilinde 25 bin liralık üst limiti faizsiz olarak kullanan müşterilerin geri ödeme tutarları tercih edilen vade süresine göre şekillenmektedir. Geri ödeme tablosu şu verilerden oluşmaktadır:

Kredi Tutarı Vade Süresi Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme 25.000 TL 2 Ay 12.500 TL 25.000 TL 25.000 TL 3 Ay 8.333,33 TL 25.000 TL

Alışveriş Harcamalarına 5 Bin TL Jest Lira Desteği

Kampanyanın ikinci etabında Bankkart kredi kartıyla yapılacak alışverişlere yönelik harcama ödülü yer almaktadır. Anlaşmalı üye işyerlerindeki Bankkart POS cihazları üzerinden kredi kartı özelliğiyle tek seferde gerçekleştirilen 2.500 TL ve üzeri harcamalara 250 TL, 5.000 TL ve üzeri harcamalara ise 500 TL Jest Lira tanımlanmaktadır. Müşteriler 31 Aralık 2026 tarihine kadar toplamda en fazla 5.000 TL Jest Lira kazanma fırsatına sahip olmaktadır.