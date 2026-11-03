Ekim ayı enflasyonunun ardından memur ve emeklilerin dört aylık zam oranı yüzde 6,26 olarak hesaplandı. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı doğrultusunda öğretmen, polis ve hekim maaşları yeniden şekillendi. Nihai zam oranı kasım ve aralık verileriyle kesinleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2027 ocak maaş artışına dair ilk hesaplama tablosu ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde kaydedilen fiyat hareketleri sonucunda kamu çalışanlarının alacağı artış oranı şimdiden yüzde 6,26 seviyesine ulaştı.

Dört Aylık Enflasyon Farkı ve Zam Oranı Nasıl Oluştu?

Kamu görevlileri ile memur emeklileri, 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme gereğince 2027 yılının ilk altı aylık diliminde yüzde 5 taban zam alacak. Yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7 seviyesini aşan kısmı ise enflasyon farkı olarak bu orana dahil edilecek. Dört aylık verilerin netleşmesiyle birlikte bu fark yüzde 6,26 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 2,58 oranında yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Oluşan bu oran, kamu personeline yapılacak artışın asgari zeminini hazırladı.

Meslek Gruplarına Göre Hesaplanan Yeni Memur Maaşları

Ekim ayı verileriyle belirlenen yüzde 6,26 oranındaki artış doğrultusunda çeşitli unvanlardaki kamu personelinin mevcut ve olası maaş tutarları tablodaki gibi şekillendi:

Unvan ve Derece Mevcut Maaş (TL) Hesaplanan Maaş (TL) En Düşük Memur Maaşı 70.224 74.620 Şube Müdürü (1/4) 107.110 113.815 Memur (9/1) 73.070 77.644 Uzman Öğretmen (1/4) 92.166 97.936 Öğretmen (1/4) 83.254 88.466 Başkomiser (3/1) 101.242 107.580 Polis Memuru (8/1) 92.618 98.416 Uzman Doktor (1/4) 170.730 181.418 Hemşire (5/1) 84.845 90.156 Mühendis (1/4) 109.185 116.020 Profesör (1/4) 153.208 162.799 Avukat (1/4) 102.135 108.529

Memur Emeklilerinin Maaş Tablosu

Toplu sözleşme ve enflasyon farkı hükümleri memur emeklilerine de aynı oranda yansıtılacak. Hesaplamaya göre en düşük memur emeklisi aylığı 31.527 TL seviyesinden 33.501 TL düzeyine yükselecek. Müsteşar emeklisi 118.705 TL, genel müdür emeklisi 105.143 TL, emekli öğretmen ile hemşireler 49.639 TL, emekli profesörler ise 85.096 TL aylık alacak.

Nihai Maaş Zammı Ne Zaman Kesinleşecek?

Mevcut hesaplamalar ekim ayı verilerine dayanan bir ara tablo niteliğindedir. Kesin zam oranının yürürlüğe girmesi için kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanması ve altı aylık farkın tamamlanması beklenmektedir.